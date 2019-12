Cecilia Rodriguez senza pantaloni: alza le gambe, Instagram diventa ‘bollente’ con l’ultima foto postata dalla showgirl nelle sue stories.

Basta poco a Cecilia Rodriguez per far impazzire i suoi fan. La bellissima sorella di Belen è una delle showgirl più seguite sul web. Sono ben 4 milioni i followers che seguono l’argentina su Instagram, il social dove Chechu ama condividere foto e video delle sue giornate. Foto che riguardano la sua vita lavorativa, ma non solo: anche tantissimi momenti in compagnia della sua famiglia e del suo grande amore, Ignazio Moser. Ma, ammettiamolo, Cecilia è molto apprezzata dai fan anche per la sua innegabile bellezza, che spesso possiamo ammirare proprio sui social. Sono tanti gli scatti pubblicati dalla Rodriguez che infiammano i followers. L’ultimo è apparso nelle sue stories proprio poco fa. E non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Cecilia Rodriguez senza pantaloni: le stories diventano ‘infuocate’

Una Cecilia Rodriguez irresistibile, quella che abbiamo visto nelle sue Instagram stories qualche ora fa. La showgirl argentina, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha postato una foto che non è passata inosservata. Una foto in cui indossa un body intimo, senza pantaloni. È sdraiata sul divano e la ‘particolare’ posizione delle gambe non può che infiammare i followers. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto: questo scatto di Chechu non poteva passare inosservato. La bellissima sorella di Belen è decisamente sensuale nelle story apparsa sul suo profilo qualche ora fa. L’argentina si sdraia sul divano e alza le gambe, alzando anche la temperatura su Instagram! I followers sono impazziti per lei, che, però ha occhi solo per il suo amato Ignazio. Nonostante le recenti voci di un presunto flirt tra Moser e una donna milanese di 40 anni, l’amore tra i due ex concorrenti del GF Vip procede a gonfie vele. E voi, cosa aspettate a seguire Cecilia su Instagram? Non ve ne pentirete!