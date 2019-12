Elettra Miura Lamborghini rispondendo alle domande dei fan su Instagram, spunta fuori un retroscena clamoroso: “Non seguite quello che faccio io”

Elettra Miura Lamborghini è davvero un fiume in piena! La giovane cantante ed ereditiera, non perde mai occasione per far parlare di sé. Grintosa e talentuosa, possiede una solarità e una simpatia disarmante. Le sue giornate, nonostante siano super impegnate, cerca di ritagliare sempre del tempo da poter dedicare ai quasi 5 milioni di Follower che la seguono con passione e dedizione, e attraverso le sua Instagram Stories, ci fa immergere nella sua vita di tutti i giorni. E proprio in merito alla sua quotidianità, la Lamborghini, ieri ha risposto alle domande di alcuni suoi utenti, lasciando tutti a bocca aperta, scopriamo perché!

Elettra Lamborghini, clamoroso retroscena su Instagram: “Non seguite quello che faccio io”

Elettra Lamborghini, rientrata in Italia, dopo un periodo di permanenza, nella sua casa oltre oceano, si è dedicata ad alcune riti di bellezza. Si è infatti recata presso la sua Nail artist per poter sistemare le mani, poi si è recata al centro Domus di medicina estetica, dove si è sottoposta ad alcuni trattamenti di bellezza. Successivamente, la Lamborghini si è mostrata comodamente a letto e ha deciso di rispondere alle domande su Instagram di alcuni utenti, circa la sua routine di bellezza. In particolar modo, è stata interrogata su quale prodotto usasse per avere la pelle così bella e idratata. Elettra ridendo, ha detto: “Ragazzi non chiedetemi che crema uso, perché è la stessa crema che uso per gli equini e i bovini, si compra in Messico, non lo so come si chiama e non so nemmeno se qui in Italia esiste. Comunque non è consigliabile, non seguite quello che faccio io!“. Tra una risata e l’altra ha poi continuando dicendo: “Più precisamente parlando, io faccio equitazione, e so che la crema che uso, serve a sgonfiare i garretti ai cavalli…” Insomma, la Lamborghini fa uso di una crema davvero inusuale, ma come ha detto anche lei nel video, non seguite la sua routine!