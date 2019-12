Elettra Lamborghini, cos’è successo al suo viso: “Mi sono svegliata così”, le storie Instagram dell’ereditiera mostrano il suo ‘problema’.

Elettra Lamborghini è super seguita su Instagram, dove pubblica praticamente tutto della sua vita quotidiana. E’ un momento davvero d’oro per la famosa ereditiera, che è felicemente fidanzata con il rapper Afrojack, come mostrano le loro foto di coppia sui social, ed è anche protagonista della docu-serie Twerking Queen, in onda su MTV, che racconta appunto la sua vita. Sempre solare, simpatica e sorridente, Elettra ama ‘dialogare’ con i suoi followers, con i quali condivide tutto quello che fa. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando si è mostrata appena sveglia, in un momento in cui non si sente molto bene: cos’è successo al viso della Lamborghini? E’ lei stessa a spiegare tutto nelle storie Instagram.

Elettra Lamborghini, cos’è successo al suo viso? Le storie Instagram svelano tutto, ecco come sta

Elettra Lamborghini ha pubblicato delle storie Instagram in cui è appena sveglia, ancora a letto sotto le coperte. L’ereditiera ha voluto condividere con i suoi follower il suo ‘difficile risveglio’, dovuto al fatto che non sta per niente bene, raffreddata e senza voce, con gli occhi visibilmente gonfi. “Oggi mi sono svegliata così”, dice, “Tutta storta, anche gli occhi sono storti”. L’ereditiera a quanto pare non si sente affatto bene, ha preso freddo e si è ritrovata con la voce bassa, tanto da decidere di fare un po’ di Aerosol.

“E’ una rottura di pa**e stare così”, dice poi, senza perdere mai però il suo sorriso e la sua ironia. Nei video pubblicati su Instagram, infatti, Elettra si mostra senza filtri e anche con il suo viso un po’ gonfio e non al meglio, è sempre bella e soprattutto divertente, anche quando racconta dei suoi malanni, dandosi la colpa per aver preso troppo freddo.