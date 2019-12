Chi è la fidanzata di Enrico Mentana dopo il divorzio: cosa sappiamo sulla vita privata dell’ospite di Verissimo.

Enrico Mentana è uno degli ospiti di oggi a Verissimo, il salotto televisivo su Canale 5 di Silvia Toffanin. L’uomo è un famosissimo conduttore televisivo e giornalista di grande successo che, con le sue maratone su La7 ha praticamente dato vita ad un trend giornalistico a tutti gli effetti. Ma sulla vita privata di Enrico Mentana, cosa sappiamo? Ha una moglie? Dei figli? Chi sono? Cosa fanno? Scopriamolo insieme.

Chi è l’ex moglie di Enrico Mentana

Enrico Mentana è stato sposato con Michela Rocco di Torrepadula. I due si sono conosciuti e innamorati da giovani. Lei è stata Miss Italia nel 1987 e i due si sono detti “sì per sempre” nel 2002. Purtroppo quel sì non è stato per sempre e la relazione tra i due si è conclusa nel 2013 con tanto di accuse di lei via Twitter in cui diceva che Mentana l’avrebbe tradita con la sua migliore amica. Dalla relazione comunque sono nati due figli Giulio e Vittoria. Ma non sono gli unici della famiglia perché Enrico è anche padre di Stefano e Alice, nati da una precedente relazione.

Chi è Francesca Fagnani, la fidanzata di Enrico Mentana

Oggi Enrico Mentana è single? La riposta è no. Il conduttore e giornalista è fidanzato con Francesca Fagnani. I due hanno molte cose in comune, una di queste sicuramente la passione per le inchieste visto che la ragazza è entrata a far parte della redazione di Ballarò. Oggi la coppia prosegue nel loro amore e Francesca, in una rara intervista, così come sono rare le foto di loro due insieme, ha dichiarato che la loro storia continua e u due si dichiarano amore un po’ a modo loro, magari con dei piccoli rituali come la colazione insieme anche se qualcuno si alza molto prima dell’altro.