Il film con protagonista Pierfrancesco Favino è stato eliminato dalla corsa all’Oscar: addio a Il Traditore.

Niente Oscar per Pierfrancesco Favino, il suo film è uscito dalla corsa come miglior film straniero. Il Traditore, lavoro cinematografico di Marco Bellocchio che racconta di Tommaso Buscetta e del maxi-processo alla mafia è stato escluso dai 10 film in lizza per l’Oscar 2020. Il 9 febbraio quindi Il film con Favino non sarà tra i possibili vincitori e la notizia crea particolare dispiacere, soprattutto visto che il film sembrava aver destato molto successo e tanti apprezzamenti quando era stato proiettato la prima volta.

Film in gara per l’Oscar 2020: quali sono rimasti?

I 10 film ancora in gara sono:

Parasite

Dolore e gloria

I Miserabili

Atlantics

Corpus Christ

The Painted Bird

La ragazza d’autunno

Truth and Justice

Honeyland

Those Who Remained

Perché Il Traditore non è più candidato all’Oscar?

Ma cosa è successo a Il Traditore? Il film con Pierfrancesco Favino era stato elogiato moltissimo. L’interpretazione dell’attore definita magistrale e la pellicola era considerata tra le migliori degli ultimi anni. Il motivo? Si parlava sì di mafia, ma senza scivolare nei modi di dire e nelle immagini classiche e stereotipate per raccontare questo problema. Il regista Bellocchio quando il film era stato nominato per gli Oscar si era detto particolarmente entusiasta di questa candidatura ed era onorato di rappresentare l’Italia in questo percorso. Purtroppo però le cose non sono andate per il meglio. Dei 10 film rimasti in gara solo cinque arriveranno alla candidatura finale e saranno annunciati il 13 gennaio. Insomma, l’Italia è stata eliminata ai quarti di finale, ad un passo dal sogno.

Pierfrancesco Favino: “Rimane intatto questo bellissimo viaggio”

Pierfrancesco sul suo profilo ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Bellocchio e scrive: “Rimane e rimarrà intatto dentro di me per sempre questo bellissimo viaggio fatto insieme a Marco Bellocchio e tutto quello che ho imparato da lui.

Grazie a Alessandro, Francesca, Moira, Simone, Beppe, Paolo e Rai Cinema per tutto il loro lavoro”.