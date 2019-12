Amici 19, il discorso di Alessio Sakara commuove tutti: parole da brividi

Amici 19, il discorso di Alessio Sakara commuove gli studenti del Talent Show: parole da brividi quelle dell’ambasciatore MMA

Alessio Sakara è stato ospite nel Day Time di Amici su ‘Real Time‘ per parlare della sua vita vita ai ragazzi della scuola. La sua testimonianza come esempio di forza e ambizione per i ragazzi del talent show. Ha voluto portare all’interno dell’aula la sua esperienza di vita, affinché i ragazzi possano cogliere la bellezza dell’impegno e del sacrificio, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, ponendo particolare attenzione a tematiche come il bullismo e i social network.

Amici 19, il discorso di Alessio Sakara commuove tutti: il racconto da brividi

Alessio Sakara, ospite nel day time di Amici ha raccontato della sua vita, riuscendo a commuovere i ragazzi. L’ambasciatore MMA, ha infatti parlato delle sue umili origini in un paesino in provincia di Roma. Sakara ha raccontato di essersi avvicinato alla Boxe grazie a sua madre, che per proteggerlo dai teppisti della strada decise di iscriverlo in una palestra vicino casa, lì conobbe quello che poi sarebbe stato il suo mentore per moltissimi anni. Sakara ricorda commosso quegli anni e spiega ai ragazzi che all’età di 17/18 anni, aveva ormai già deciso di dedicare la propria vita a questo sport, e solo qualche anno dopo vedendo una VHS di un incontro in MUAY THAI, decise di partire per il Brasile. Lì trascorrerà 5 anni della sua vita, dedicandosi alla boxe e diventando tra i principali lottatori a livello mondiale. Sakara prosegue invitando i ragazzi a tenere ben a mente i propri obiettivi e fare qualsiasi sacrificio per raggiungerli, anche se non dovesse risultare facile. Li ha inoltre invitati a non inseguire i modelli social fuorvianti e distorti, in cui sembra tutto semplice e dovuto, focalizzandosi sulle cose reali della vita e sulla bontà. Conclude poi esortando gli allievi a non essere ignavi, a difendere i più deboli, a denunciare gli oppressori e a non avere paura di difendere i propri ideali.