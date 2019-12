Dopo l’inaspettata scelta a Uomini e Donne, Veronica Burchielli ha scritto le sue prime parole sul suo profilo Instagram: ecco cosa dice.

È stata, senza alcun dubbio, una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che più ha catturato l’attenzione in questo Trono Classico del dating. Non soltanto per la sua smisurata bellezza, ma anche il suo forte carattere. Sin da subito, infatti, Veronica Burchielli ha tirato fuori le unghie. E lo ha fatto anche quando, una volta diventata tronista, ha chiesto espressamente di poter rivedere nuovamente Alessandro Zarino, dopo avergli rifilato un bel ‘no’, per poter chiarire con lui. “Questo percorso ha un senso solo se c’è lui. Se lui non c’è, lo faremo fuori”, questo dice la bella tronista per informare dell’immediato abbandono del trono in compagnia del napoletano. Tuttavia, a distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata, Veronica è ritornata sui social. Ecco le sue prime parole su Instagram.

Veronica Burchielli, le sue prime parole dopo la scelta a Uomini e Donne

Aspettavamo tanto questo momento. Dopo le prime parole di Alessandro Zarino dopo la scelta inaspettata di Veronica Burchielli, arrivano le sue. Nonostante, come dicevamo precedentemente, la puntata dell’inaspettata ed improvvisa scelta è stata mandata in onda qualche giorno fa, soltanto pochissime ore fa, la giovane tronista è ritornata sui social. Con un commovente ed emozionante post, Veronica ha voluto esprimere a parole tutto ciò che ha provato in questo percorso, seppur breve, all’interno di Uomini e Donne. Non mancando, com’è giusto che sia, di ringraziare a tutte quelle persone che l’hanno capita e supportata e, soprattutto, a chi, invece, non ha smesso di credere in lei. Parliamo, infatti, del giovane modella campano.

“Non è facile mettersi in gioco, non è facile mettersi a nudo”, scrive Veronica per spiegare quanto sia stato difficile questo percorso per lei. Tuttavia, come lei stessa conclude: “Le cose non succedono per caso”. E, in effetti, è proprio così. Immediata è stata la risposta di Alessandro. Che, a tali parole, ha scritto: