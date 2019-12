Anna Tatangelo senza pantaloni, il maglione non la copre del tutto: quando alza la gamba, Instagram diventa ‘di fuoco’, fan impazziti per la cantante.

Anna Tatangelo è davvero una donna bellissima. La cantante, compagna di Gigi D’Alessio, è super sensuale e ha un fisico mozzafiato, che non ha paura a mostrare anche sui social. Molto attiva in particolare su Instagram, la Tatangelo pubblica molto della sua vita quotidiana, anche le foto e i video in cui si vedono le sue forme esplosive, che fanno impazzire i fan. Poco fa la cantante ha condiviso uno scatto davvero ‘bollente’, in cui è senza pantaloni e quando alza la gamba infiamma letteralmente Instagram: ecco la foto da urlo, che ha mandato in delirio i suoi followers.

Anna Tatangelo senza pantaloni su Instagram: quando alza la gamba, la foto diventa ‘bollente’

Anna Tatangelo è davvero bellissima e non ha problemi a mostrarlo sui social. La cantante sa sempre come far impazzire i suoi numerosi e affezionati fan. Oltre che per la sua voce melodiosa, infatti, tutti la apprezzano anche per la sua incredibile sensualità e per il suo fisico mozzafiato. Poco fa Anna ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto davvero da capogiro, in cui è poco vestita e mostra quasi ‘troppo’. Nella foto in questione, la Tatangelo è senza pantaloni e indossa solo un cardigan oversize abbottonato sul davanti. La scollatura del maglione permette già di intravedere l’intimo che indossa sotto e soprattutto il suo decolleté esplosivo.

Ma a far letteralmente impazzire i suoi followers è il fatto che Anna è seduta in poltrona e alza la gamba, lasciando quasi vedere ‘troppo’. Solo le ombre, infatti, evitando l’incidente ‘bollente’, ma già quello che si vede è abbastanza per mandare in tilt i suoi ammiratori, che hanno subito invaso il post di like e commenti di adorazione per lei.