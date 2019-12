Masterchef Italia 2019: quando inizia, giudici, ospiti, concorrenti e novità dell’edizione numero 9 del programma.

Siete pronti? Riaprono le porte della cucina più famosa d’Italia e, questa volta, le novità a Masterchef Italia sono tantissime. La nona edizione del programma è pronta a tornare in onda con tre giudici straordinari, tante nuove prove e soprattutto anche delle novità nel meccanismo di eliminazione che porterà i concorrenti ad arrivare in finale. Cerchiamo allora di scoprire tutte le novità su Masterchef, come la data della prima puntata, i nomi dei giudici, quali sono i cambiamenti nel programma e cos’è il grembiule grigio!

Data di inizio e giudici di Masterchef

Come prima cosa la data da segnarsi sul calendario per l’inizio di Masterchef Italia è giovedì 19 dicembre. Ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e su Now Tv arriva infatti la nuova stagione della cucina più famosa d’Italia e i giudici sono sempre loro. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Quest’anno abbiamo detto addio a Joe Bastianich che si è preso un po’ di pausa dal programma.

Concorrenti Masterchef: arriva il grembiule grigio

Tra le novità del 2019-2020 di Masterchef 9 troviamo l’arrivo del Grembiule Grigio. Durante le selezioni infatti i concorrenti che aspirano ad entrare a Masterchef presenteranno ai giudici i loro piatti. Chi otterrà 3 sì da parte di Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, entrerà di diritto nella Masterclass, chi invece ne otterrà solo due, avrà il grembiule grigio. Chi avrà questo colore dovrà cercare di conquistare i giudici nella seconda fase di selezione: la prova di abilità. Chi invece otterrà solo un sì vedrà la situazione farsi più complicata. Se infatti un giudice deciderà di scommettere sul concorrente potrà dare un grembiule, ma mettendoci la firma. Una possibilità che i tre mentori avranno una sola volta in tutte le fasi di selezione.

Novità Masterchef 2019-2020: lo Skill Test

Quando sarà formata la classe di 20 aspiranti cuochi, inizierà la gara vera e propria di Masterchef. Ci saranno le classiche prove: la Mystery Box, L’invention Test, il Pressure Test, la prova in esterna, ma arriva anche lo Skill Test. Si tratta di una prova nuova che metterà i concorrenti davanti ad un esercizio di abilità suddiviso in tre step.

Ospiti Masterchef 9: i giudici “extra” che arriveranno nel programma

Tanti gli ospiti che arriveranno a Masterchef poi: