Nina Moric completamente nuda: a mostrare la foto è stato proprio lui

Nina Moric completamente nuda nello scatto apparso su Instagram: a mostrare la foto è stato proprio lui.

Una foto davvero ‘bollente’ quella di Nina Moric apparsa su Instagram qualche ora fa. Si tratta di uno scatto della bellissima modella croata senza veli, uno di quelli apparsi nei richiestissimi calendari per cui ha posato anni fa. Una foto che, inevitabilmente, ha infiammato i followers. Ma attenzione: a colpire tutti è stato un altro, clamoroso, particolare. Sapete chi ha pubblicato questa foto? Proprio lui, Fabrizio Corona, ex marito di Nina. Il post è apparso sul suo profilo di Instagram qualche ora fa. Diamo un’occhiata.

Nina Moric completamente nuda: a pubblicare la foto è Fabrizio Corona

Fabrizio Corona posta una foto di Nina Moric sul suo profilo di Instagram. E non una foto qualsiasi. Ecco il post apparso qualche ora fa sui social:

Nina Moric, mamma di Carlos Maria Corona: è questa la didascalia che Corona accompagna al post. Poche semplici parole, del resto la fotografia parla da sé. La modella croata è incantevole, in uno dei meravigliosi scatti senza veli apparsi nei suoi richiestissimi calendari ‘bollent’. Un post, questo di Fabrizio Corona, che non poteva passare inosservato. I followers si sono scatenati e una pioggia di commenti ha invaso lo scatto. Commenti ricchi di complimenti per Nina e per la sua innegabile bellezza. Lo scatto postato da Corona è l’ennesima dimostrazione di un clima più disteso tra i due, dopo anni di alti e bassi. La coppia si è separata nel 2007 e il rapporto tra i due è andato avanti, per anni, tra frecciatine e battaglie legali. Ma finalmente, per il bene del loro grande amore Carlos Maria, Fabrizio e Nina sono riusciti a trovare la giusta armonia. E voi, cosa pensate dell’ex coppia di bellissimi? Vi piacevano insieme?