Una nuova puntata di CR4 è andata in onda ieri sera, durante la quale è avvenuto un furioso scontro in diretta tra Antonella Elia e Valeria Marini.

Ieri sera, mercoledì 18 Dicembre, è andata in onda una nuova puntata di CR4: La Repubblica delle Donne. E, anche nell’appuntamento di ieri, il talk di Piero Chiambretti stato davvero molto interessante. A partire, quindi, dalle rivelazioni di Wanda Nara. Fino all’ufficializzazione, da parte di Alfonso Signorini, di tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Perché, così come la settimana scorsa, Antonella Elia è stata la protagonista indiscussa di questa puntata. Dopo il furioso litigio con Taylor Mega, ieri l’ospite fissa del talk è stata la protagonista di uno scontro in diretta con Valeria Marini. Ecco cosa è accaduto tra le due.

Antonella Elia e Valeria Marini, scontro in diretta a CR4: cos’è successo

Il litigio avvenuto tra Antonella Elia e Taylor Mega nella puntata scorsa di CR4: La Repubblica delle Donne ha provocato un seguito davvero assurdo. Non soltanto, infatti, se n’è continuato a parlare durante la puntata di Live-Non è la D’Urso andata in onda lunedì scorso, ma anche nella puntata di ieri del talk di Piero Chiambretti. Durante il dibattito intitolato con il medesimo appellativo con cui l’Elia ha definito l’influencer di Udine, ognuna delle ospiti dello show ha potuto esprimere la sua opinione a riguardo. In particolare, Valeria Marini. La bella showgirl, sebbene provi tanta simpatia nei confronti di Antonella, ha specificato di quanto le sue parole siano state davvero dure nei confronti di una donna. “Ti ho trovato ironico, ma troppo aggressiva”, dice la bella sarda. Immediata è stata la reazione di Antonella. Che è scoppiata a ridere. Suscitando, quindi, la domanda spontanea della Marini: “È inutile che ridi”. È proprio a questo punto che scatta lo scontro in diretta tra le due donne. A tale domanda, l’Elia risponde: “Mi fai ridere tu per come parli”. Generando, così, un acceso botta e risposta.