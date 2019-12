Elettra Lamborghini ‘esplosiva’: scollatura profondissima, l’abito non contiene le forme della bellissima cantante.

Basta veramente poco ad Elettra Lamborghini per fare impazzire i suoi fan. La bellissima cantante è considerata una vera e propria ‘bomba’ dai tantissimi followers che la seguono sui social. Soprattutto su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che Elettra posta tantissime foto e video delle sue giornate. Foto che, spesso, infiammano il web. Come quella postata qualche ora fa, in cui Elettra è completamente senza veli! O come quella pubblicata poco dopo dalla bellissima ereditiera dagli occhi di ghiaccio e i lunghi capelli scuri. Nello scatto in questione, la Lamborghini indossa un abito pazzesco: la scollatura è profondissima e non contiene le forme ‘esplosive’ della cantante. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini ‘esplosiva’: scollatura da urlo, i fan di Instagram impazziscono

Elettra Lamborghini ha deciso di mandare in tilt i suoi numerosi followers di Instagram. La bellissima cantante ha pubblicato una foto che non poteva passare inosservata. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Una Elettra ‘imperiale’, come scrive lei stessa nella didascalia al post. La Lamborghini è davvero irresistibile con l’abito azzurro che indossa nella foto apparsa su Instagram. Elegante e sensuale allo stesso tempo: i followers sono rimasti senza fiato. La scollatura è molto profonda, e lascia ben in vista tutto ciò che si può ben vedere dalla foto. Che ha fatto letteralmente impazzire il web. Una pioggia di complimenti ha invaso il post della Lamborghini, che in poco tempo ha ottenuto migliaia di cuoricini, i famosi likes di Instagram. Insomma, Elettra sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi fan, che la seguono costantemente nelle sue movimentatissime avventure. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!