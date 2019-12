Verissimo, ospiti sabato 21 dicembre: in studio tanti protagonisti del GF Vip

Verissimo, ospiti sabato 21 dicembre: in studio anche tanti protagonisti del GF Vip; ecco chi sarà ospite di Slivia Toffanin.

Sabato 21 dicembre 2019 andrà in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, tra i programmi più seguiti di Canale 5. Sì, perché la conduttrice, con garbo ed eleganza, dà vita ad interviste molto profonde, in cui i vari protagonisti si raccontano a cuore aperto, rivelando spesso particolari inediti sulle loro vite. Anche questo sabato, saranno tantissimi i personaggi che si metteranno a nudo a Verissimo. Tra i tanti ospiti, ci saranno anche alcuni dei protagonisti della nuova edizione del GF Vip, che sta per iniziare. Siete curiosi di scoprire i nomi di tutti gli ospiti? Ve li sveliamo subito.

Verissimo, ospiti sabato 21 dicembre: Pupo, Wanda Nara e Rita Rusic dal GF Vip

Verissimo non va in vacanza! Anche sabato 21 dicembre Silvia Toffanin è pronta ad entrare nelle vostre case, per tenervi compagnia con le sue interessanti interviste. Una puntata, quella di domani, in cui si racconteranno tantissimi ospiti. Come accade spesso a Verissimo, ci sarà la prima intervista in tv per una coppia: si tratta di Federica Panicucci, regina di Mattino 5, e il suo compagno Marco Bacini. Ci sarà la showgirl venezuelana Aida Yespica, con una storia molto dolorosa da raccontare. Sarà molto interessante ascoltare anche le parole di Paolo Ruffini, l’attore e comico livornese, da poco single dopo la rottura con Diana Del Bufalo. Per gli amanti della musica, la dolcissima Alessandra Amoroso, che presenterà in esclusiva la sua nuova canzone Immobile 10+1: si tratta della nuova versione del suo primo singolo di successo, diventato famoso durante la partecipazione della cantante pugliese ad Amici di Maria De Filippi. Dopo 11 anni, Alessandra torna con la sua Immobile: si preannunciano grandi emozioni a Verissimo!

Ma domani ci sarà anche un’ampia pagina dedicata alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo gennaio. A condurla sarà Alfonso Signorini, con due grandi opinionisti d’eccezione: Pupo e Wanda Nara. E saranno proprio loro due gli ospiti più attesi della puntata di domani di Verissimo. Con ogni probabilità, i due sveleranno alcune chicche e retroscena sulla nuova edizione del reality più spiato della tv. Infine, in studio da Silvia Toffanin, ci sarà anche Rita Rusic, una dei concorrenti ufficiali del reality, che si racconterà poco prima dell’ingresso nella Casa più famosa d’Italia. Insomma, una puntata ricchissima di ospiti e di sorprese! Non ci resta che collegarci su Canale 5, domani 21 dicembre 2019, ore 16.00. Verissimo vi aspetta!