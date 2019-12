Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati ancora genitori: nata la loro secondogenita, il nome della bimba ha una ‘particolarità’, ecco di cosa si tratta.

Sono due grandi campioni di tennis a livello nazionale e internazioanale, ma soprattutto formano una bellissima coppia: stiamo parlando di Fabio Fognini e Flavia Pennetta. 32 anni lui e 37 lei, si sono sposati l’11 giugno del 2016 a Ostuni, in Puglia, terra d’origine di Flavia. Circa un anno dopo, più precisamente il 17 maggio 2017, è nato il loro primo figlio, Federico. Questa mattina, a distanza di un altro anno e mezzo, è nata la loro secondogenita. La piccola, una feminuccia, li ha resi dunque genitori bis e ha portato una nuova ventata di gioia e amore in casa Fognini, come dimostrano le belle parole di lui su Instagram. Il nome della neonata, tenuto nascosto fino a oggi, ha una ‘particolarità’: ecco di cosa si tratta.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta genitori bis: è nata Farah, ecco la ‘particolarità’ del suo nome

Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno dato alla luce la loro secondogenita, nata oggi, 23 dicembre, alle 10:11. Il campione di tennis ha annunciato la splendida notizia con una story sul suo profilo Instagram, dalla quale si evince tutta la sua gioia e la felicità per questo nuovo arrivo. Fognini spiega che la piccola alla nascita pesava 3.160 kg e che sta benissimo, così come anche la mamma. “Non esiste felicità più grande”, scrive a caratteri cubitali il campione, che poi ringrazia la moglie per avergli regalato questa gioia, tra l’altro a pochissimi giorni dal Natale. La nuova arrivata si chiama Farah e il suo nome, che era stato tenuto nascosto finora, ha una ‘particolarità’, oltre al fatto che è poco usuale: inizia con la lettera F, proprio come tutti gli altri nomi di casa Fognini-Pennetta.