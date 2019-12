Uomini e Donne, Raffaella Mennoia costretta a fare una precisazione su Sara Affi Fella

Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, è stata costretta ad intervenire sui social e a fare una precisazione sull’ex tronista Sara Affi Fella

Uomini e Donne va in vacanza: il programma di Maria De Filippi, infatti, oggi non andrà in onda. Il talk show di Canale 5 tornerà in onda martedì 7 gennaio 2019, subito dopo l’Epifania. Venerdì scorso è andata in onda l’ultima puntata del 2019. È stato un anno ricco di alti e bassi: alti soprattutto negli ascolti, bassi invece per quanto concerne le critiche. Proprio ieri, ad esempio, l’autrice del programma, Raffaella Mennoia, è stata costretta ad intervenire sui social e fare una precisazione su Sara Affi Fella, ex tronista molto discussa del programma.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia interviene su Sara Affi Fella

Non c’è pace per gli autori del programma di Maria De Filippi. Anche a pochi giorni dal Natale, quando tutti dovrebbero essere più buoni, i ragazzi della redazione vengono presi di mira per alcune scelte passate e presenti. Ieri pomeriggio la Mennoia ha pubblicato una frase sul suo account Instagram: “Là dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l’arroganza” e poi ha aggiunto: “La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato”. L’autrice è solita pubblicare aforismi sul proprio account social, ma non sempre, come in questo caso, si riferiscono a fatti accaduti nello studio di Maria De Filippi. Per gli utenti, però, ogni occasione è buona per recriminare e tra i commenti si sono lamentati che i personaggi scelta dalla redazione sono sempre gli stessi. Nel mirino sono finiti Cecilia Zagarrigo, attuale corteggiatrice di Carlo Pietropoli, e Sara Affi Fella, accusata di essere stata portata in trasmissione dall’agenzia di Francesco Monte.

La Mennoia a quel punto è stata costretta ad intervenire e a fare una precisazione doverosa sull’ex tronista del programma: “Sara è arrivata da noi per il provino di Temptation Island e non fu portata da nessuno. Cecilia è nei nostri archivi da anni”.