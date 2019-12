Oggi, lunedì 23 dicembre 2019, Uomini e Donne non va in onda: il programma di Maria De Filippi va in vacanza, ecco quando torna in tv

Anche quest’anno Uomini e Donne si conferma leader degli ascolti nella fascia pomeridiana. Il programma di Maria De Filippi non ha rivali e batte addirittura la doppia concorrenza di “Vieni da me” e “Detto Fatto“. L’accoppiata Guaccero-Balivo nulla può contro Queen Mary, che con il trono over e il trono classico sbaraglia tutti. Anche quest’anno si conferma la tendenza positiva del trono dedicato alle dame e ai cavalieri, maggiormente seguito rispetto a quello dei giovani. Per il 2020, però, la De Filippi ha già pronte le carte per far tornare in auge il trono classico. In una delle ultime registrazioni del programma è stata presentata la nuova tronista del talk show di Canale 5. Le puntate in onda l’anno venturo partiranno proprio da lei.

Uomini e Donne oggi 23 dicembre non in onda, quando torna

Le festività natalizie sono ormai arrivate. Oggi è lunedì 23 dicembre 2019 e mancano meno di ventiquattro ore alla Vigilia di Natale. Non è un lunedì normale, nemmeno per la programmazione televisiva. Molti programmi sono già andati in vacanza, come ad esempio Mattino Cinque o Uomini e Donne. Oggi, infatti, non andrà in onda la consueta puntata del programma di Maria De Filippi, che ha chiuso i battenti venerdì scorso con una puntata del trono over. I fan del programma resteranno amareggiati, ma tutti hanno diritto alle vacanze, anche Queen Mary.

Il talk show di Canale 5 tornerà in onda martedì 7 gennaio 2020, subito dopo l’Epifania. La notizia è stata annunciata anche attraverso i canali social del programma: “L’appuntamento con Uomini e Donne torna da martedì 7 Gennaio alle 14:45 su Canale 5”. Il programma ripartirà probabilmente dal trono over e dalle vicende amorose di Gemma Galgani. Anche quest’anno la dama trascorrerà il Natale senza un partner.