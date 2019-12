Natale, carta da regalo: alcuni consigli utili per riciclarla

Natale, carta da regalo, imballaggi, decorazioni e tanto altro: alcuni consigli utili per riciclarli al meglio e limitare l’incremento di rifiuti

Ormai uno dei periodi più attesi dell’anno è arrivato, il Natale; quel periodo in cui le famiglie si riuniscono, si viaggia, ci si diverte e ci si gode la compagnia degli amici e degli affetti più cari. Inutile dirvi che tra i momenti più attesi di questi giorni, è certamente lo scarto dei regali, e se spesso ci cimentiamo per creare degli incartamenti davvero unici, non possiamo non prendere in considerazione l’enorme quantità di spazzatura che si produce, a causa degli imballaggi non riciclabili. E proprio per questo motivo, vogliamo illustrarvi qualche piccolo consiglio per poter riciclare gli incartamenti in modo corretto.

Natale, carta da regalo, decorazioni e imballaggi: alcuni consigli utili per riciclarli

Gli imballaggi, le decorazioni e soprattutto gli incarti dei regali, nella maggior parte dei casi non è riciclabile. Questo accade perché spesso questo tipo di materiali non sono puri, ma misti, ad esempio: la carta è trattata per essere lucida, contiene glitter, colori laminati, adesivi… Questo le rende carte miste, non riciclabili e per questo non possono essere smaltite insieme alla carta normale e pulita. A fronte di ciò, possiamo consigliarvi di conservare con cura i fogli di carta, i sacchetti, per poterli riutilizzare per regali futuri; stesso discorso per nastri, nastrini, decorazioni ed etichette. Un altro modo per poter riutilizzare la carta da regalo, potrebbe essere il riutilizzo di queste come sotto cassetto, per poterlo rivestire e preservarne la qualità. Altro metodo ancora potrebbe essere il riciclo delle carte nel campo del bricolage; la carta intinta nella colla vinilica o in colla specifica per decoupage, può essere utilizzata per rivestire parti di mobili o di cassetti, per dare un look diverso all’arredamento.