Adele, l’incredibile trasformazione: la foto fa impazzire i fan

Adele, l’incredibile trasformazione: la foto di Natale su Instagram fa impazzire i fan della cantante di ‘Skyfall’ e ‘Rolling in the Deep’

Nell’ultimo anno sembrava che Adele, la cantante salita alla ribalta nel panorama musicale con ‘Rolling in the Deep’ aveva abbandonato la scena musicale per dedicarsi a sé e agli affetti più intimi. La cantante aveva dichiarato in varie interviste, dopo l’enorme successo avuto con Skyfall ed Hello, di volersi allontanare un po’ dal mondo della musica, e così è stato. Nell’ultimo periodo era giunta la notizia della sua separazione dal marito, con cui ha avuto anche una splendida bambina. Sui social è riapparsa più splendida che mai negli ultimi mesi, sfoggiando tutta la sua serenità. Ma una foto della cantante risalente a ieri sera, ha mandato letteralmente in visibilio i fan! Andiamo a vedere perché!

Adele, l’incredibile trasformazione: la foto su Instagram che fa impazzire i fan

Adele ieri sera ha postato su Instagram una foto in cui sembrerebbe appena uscita da una vecchia copertina di moda! La cantante che non è avvezza a mostrarsi sui social, aveva già dato modo ai suoi fan di notare dei cambiamenti notevoli sul suo aspetto fisico. Nell’ultimo periodo, infatti, era già apparsa notevolmente dimagrita, tanto da scatenare i commenti dei fan che si erano mostrati, alcuni preoccupati per la sua salute fisica, altri invece non trovavano giusto il conformarsi della cantante ad alcuni canoni di bellezza che non le erano mai appartenuti. Nella foto pubblicata dalla cantante ieri sera, si mostrava con un bellissimo abito da sera lungo e in raso scuro, con uno scollo profondo e morbido sul seno. Anche l’acconciatura e il make up molto retrò, hanno contribuito a rendere il tutto veramente armonico. La cantante sembra essere davvero in splendida forma!