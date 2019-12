Natale 2019, anticipazioni 26 dicembre: programmi e film che vedremo in onda oggi in prima e seconda serata sulle reti Rai e Mediaset

E’ tempo di feste e anche stasera giovedì 26 dicembre, vedremo tantissimi programmi e film in tema natalizio. Ogni rete avrà da proporre una vasta scelta di film, sia tradizionali, che molto più recenti. Non mancano come ogni anno i film d’animazione e i programmi live di intrattenimento, come spettacoli comici in teatro e il circo di Montecarlo. Andiamo a vedere ora più nello specifico i programmi che vedremo in onda stasera in prima e in seconda serata sia sulle reti Mediaset che sulle reti Rai.

Anticipazioni 26 dicembre: programmi e film in onda in prima e seconda serata

Iniziamo a vedere le programmazioni dei canali Rai della prima e seconda serata.

Rai 1: in prima serata, dalle 21.25 andrà in onda la rivisitazione del classico Disney ‘Cenerentola’, con Hayley Atwell, Cate Blanchett, Ben Chaplin ed Helena Bonham Carter; alle 23.25 vedremo ‘Sono Gassman! Vittorio re della commedia’.

Rai 2: in prima serata, alle 21.20 andrà in onda il film d’animazione ‘Ratatouille’ del 2007; alle 23.15 vedremo ‘Il Natale che ho sempre desiderato’

Rai 3: in prima serata alle 21.20 vedremo ‘La soffiatrice di vetro’, film drammatico con Luise Heyer

Rai 4: alle 21.15 andrà in onda un grandissimo classico del cinema fantasy degli anni ’90 ‘Edward mani di forbice’, con Johnny Depp e Winona Ryder; alle 23.05 ‘Underworld – Blood Wars’

Passiamo ora a vedere quali sono i programmi proposti dalle reti Mediaset.

Rete 4: alle 21.27 andrà in onda ‘Non è Natale senza panettone’, commedia con Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi

Canale 5: in onda dalle 21.20 vedremo una nuova puntata del talent condotto da Michelle Hunziker e Jay-Ax, ‘All Together Now’.

Italia 1: dalle 21.20 sarà possibile vedere un nuovo episodio della serie ‘Divergent’, stasera in particolare vedremo ‘The Divergent Series: Allegiant part 1’

Canale 20: alle 21.05 grande classico del cinema Italiano, ‘il Signore degli Anelli: il ritorno del Re part 2’