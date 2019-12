Andrea Damante e De Lellis, colpo di scena: parla il cugino di lui

Andrea Damante e Giulia De Lellis, clamoroso colpo di scena per i due: il cugino di Andrea svela alcuni retroscena importanti

Gli ex fidanzati Andrea Damante e Giulia De Lellis, fanno ancora parlare di sé, nonostante non facciano più coppia fissa, ormai da inizio 2018. Infatti, nelle ultime settimane si erano fatte sempre più insistenti i rumors secondo cui i due ex si stessero mandando delle frecciatine a distanza, attraverso le Instagram Stories. Sembrerebbe che proprio in merito a questi rumors, il cugino di Damante abbia voluto spendere delle parole per poter chiarire la situazione. Andiamo a vedere cos’ha detto il ragazzo…

Andrea Damante e Giulia De Lellis, colpo di scena: parla il cugino del Dj Veronese

Andrea Damante e Giulia De Lellis non fanno più coppia fissa da oltre un anno e nell’ultimo periodo sembrano aver ritrovato la serenità, lui al fianco di Claudia, lei invece con Andre Iannone. Nelle ultime ore ha fatto molto chiacchierare un’esibizione canora di Damante, che si è cimentato in ‘Dedicato a te’ celebre brano delle Vibrazioni. Per chi conosce la canzone, sa bene che in una strofa appare il nome Giulia, che Damante ha cantato a squarciagola, scatenando il chiacchiericcio generale. Gli utenti hanno infatti immediatamente collegato la canzone a una dedica all’ex del Dj Veronese, Giulia De Lellis. Proprio su questo argomento, ci ha tenuto a spendere due parole il cugino di Andrea, Angelo Fasciana, uno dei protagonisti di Riccanza su MTV. Angelo ha infatti dichiarato: “Leggo un sacco di caz…e. Spezzo una lancia in favore di mio cugino. Andrea suona questa canzone con la chitarra da quando ha 14 anni! Forse uno dei primi pezzi che ha imparato“. Non ci resta che aspettare per avere qualche info in più.