Pago, il messaggio inaspettato: “Vorrei fosse chiaro una volta per tutte”; ecco cosa ha scritto su Instagram l’ex concorrente di Temptation Island Vip.

È stato il protagonista assoluto della seconda edizione di Temptation Island Vip. La sua storia con Serena Enardu ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Parliamo di Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, che dopo l’esperienza di Canale 5 è tornato single. Sì, perché dopo il reality la coppia ha deciso di separarsi, dopo quasi sette anni d’amore. È stata Serena a prendere la decisione finale, dopo aver realizzato di non provare più lo stesso sentimento per il suo compagno. Per Pago, ora, è pronta una nuova avventura in tv: sarà uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. che partirà l’8 gennaio. Ma il cantante ha avuto qualcosa da chiarire, proprio poco fa. E lo ha fatto attraverso Instagram. Cosa avrà scritto nelle sue stories? Ve lo mostriamo subito.

Pago, il messaggio inaspettato nelle Instagram Stories: “Questo sono io”

“Vorrei fosse chiaro una volta per tutte”: è questo il primo messaggio che Pago posta nelle sue storie di Instagram. Una frase inaspettata, che spinge i fan a leggere i messaggi successivi. Cosa avrà voluto chiarire il prossimo concorrente del GF Vip? Date un’occhiata:

Eh si, è proprio quello che pensate! A quanto pare, Pago viene scambiato spesso per Gino De Crescenzo, in arte Pacifico. Ma Pacifico è, in realtà, il vero nome di Pago. Insomma, un caso di apparente omonimia, su cui il cantante ha voluto fare chiarezza una volta per tutte:

La spiegazione è stata più che chiara. Adesso nessuno dovrebbe più confondersi! E voi, siete contenti della partecipazione di Pago al prossimo Grande Fratello Vip?