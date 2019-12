Walter Nudo ha ritrovato l’amore: l’ex vincitore del Grande Fratello si è fidanzato ufficialemente, la prima foto di coppia su Instagram.

Ha ritrovato l’amore, Walter Nudo. Ebbene si. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip e, soprattutto, dopo il malore di qualche mese fa, l’attore ritorna finalmente a sorridere. In occasione del giorno di Natale, l’ex vincitore del reality di Canale 5 ha presentato a tutti i suoi followers la sua fidanzata. Tramite una foto condivisa sul suo canale Instagram, l’aitante e muscoloso attore ha ufficializzato così la sua nuova relazione. In realtà, nei mesi scorsi, i due erano stati paparazzati dal settimanale ‘Chi’. Ma, soltanto a distanza di qualche mese dall’accaduto, il bel Nudo ha deciso di ufficializzare il tutto. Ecco la prima foto di coppia condivisa sui social.

Walter Nudo ritrova l’amore con Roberta: la loro prima foto

È sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, Walter Nudo. Anche nel corso della sua recente esperienza al Grande Fratello Vip, l’attore ha raccontato davvero pochissimo di sé. Eppure, proprio nel giorno di Natale, l’ex concorrente e vincitore del reality più famoso e più seguito in Italia, ha deciso di ufficializzare la sua relazione amorosa con Roberta Nigro. Ebbene si. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che proprio con lei, il bell’attore sia stato paparazzato a settembre. Ma vi diciamo di più. Da quanto si evince dal sito web, sembrerebbe che i due si siano conosciuti a giugno. Che abbiano trascorso una vacanza insieme in Sicilia. E che da lì, quindi, abbiano deciso di prendere casa insieme a Milano. Insomma, tutti i presupposti che fanno pensare che il bel Walter abbia trovato l’amore con la A maiuscola. Ecco. Ma lei chi è esattamente? Lei è Roberta Nigro, come dicevamo precedentemente. Ma, fino a questo momento, non vi sono ulteriori informazioni su di lei. Ciò che conta, però, è che, da quanto traspare in queste prima foto di coppia, i due sembrano essere davvero felici ed innamorati:

Ed è questa la cosa più importante, no?