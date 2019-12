Auguri di Buon Anno su Whatsapp: frasi e idee per non essere banali

Le frasi più belle per gli auguri di Buon Anno nuovo da inviare su Whatsapp ad amici e parenti.

La notte di San Silvestro è il momento ideale per inviare ad amici, parenti e persone che si amano degli auguri di Buon Anno. Ognuno di noi fa sempre i famigerati buoni propositi per l’anno nuovo come mangiare di meno, mettersi a dieta, smettere di fumare, iniziare a fare sport… ecco allora che proprio da queste idee si potrebbe trovare lo spunto giusto per fargli auguri di Buon Anno 2020 in arrivo. Quali sono i messaggi di auguri di Capodanno da inviare su Whatsapp più originali per non essere banali?

Frasi originali per gli auguri di Capodanno

La prima cosa è trovare un augurio di Buon Anno originale e personalizzato. Basta ai soliti auguri generali da inviare a tutti e tutti uguali. Se sapete che un amico o un parente ha un buon proposito per l’anno nuovo augurategli di realizzarlo, mandategli magari una frase motivazionale come:

Per un 2020 in cui ogni tuo sogno diventi realtà

Ti auguri che questo nuovo anno ti dia lo stimolo per non mollare mai

I sogni non sono solo desideri da osservare come stelle nel cielo, il 2020 è l’anno giusto per raggiungerli.

Ti auguro di realizzare ogni tuo sogno, perché puoi fare tutto ciò che vuoi.

Non smettere mai di combattere per ciò che ami, questo 2020 vedrà ogni tuo desiderio diventare realtà.

Citazioni famose per gli auguri di buon Anno

Altre frasi di auguri di Buon Anno possono essere citazioni di film o frasi interessanti dette e scritte da poeti e scrittori. Ecco qualche spunto:

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. Benjamin Franklin

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt

Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson

Il futuro inizia oggi, non domani. Papa Giovanni Paolo II

Buon anno a tutte le cose: al mondo! al mare! alle foreste! Buon anno a tutte le rose che l’inverno prepara in segreto. Buon anno a tutti coloro che mi amano e stanno ad ascoltarmi… E buon anno, nonostante tutto, anche a tutti coloro che non mi amano. Rosemonde Gérard

Come inviare gli auguri in modo originale

Un modo poi molto carino per inviare queste frasi è quelle di creare una grafica. Ci sono molti programmi online gratuiti che vi permettono di creare un biglietto di auguri di Buon Anno personalizzato. Basterà una semplice ricerca per trovare il font e lo sfondo perfetto!