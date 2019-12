Sharon Stone si iscrive su un’app per incontri, ma accade l’impensabile: “Mi stai escludendo?” le parole dell’attrice lasciano di stucco

Sharon Stone è tra le attrici più belle e famose degli ultimi decenni, arrivata all’apice del successo grazie alla scena icona del film ‘Basic Instinct’. L’attrice che negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue interpretazioni di enorme successo, non ha avuto la stessa fortuna anche nella sfera amorosa. Sharon ha infatti collezionato un successo lavorativo dopo l’altro, rimanendo single ormai da qualche anno. La Stone ultimamente è stata protagonista di un divertente retroscena per quanto riguarda la sua vita amorosa, che ha voluto condividere anche con i suoi follower su instagram. Andiamo a scoprire insieme cos’è successo…

Sharon Stone sull’app per incontri, accade l’impensabile: “Mi stai escludendo?”

Sharon Stone qualche ora fa ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui spiega la sua disavventura su un altro social molto conosciuto oltre oceano. La nota attrice aveva deciso di iscriversi ad un sito di incontri online per poter ritrovare l’amore e la serenità al fianco di una persona.

Vi rammendiamo che la Stone è stata sposata una prima volta con Michael Greenburg fino al 1990, poi ha avuto una relazione per un anno con il produttore William J. MacDonald. Successivamente l’attrice è stata sposata con Phil Bronstein, editore del giornale San Francisco Chronicle, e dopo il divorzio è rimasta sola per molto tempo. La donna all’età di 61 anni, ha deciso di iscriversi al sito di incontri ‘Bumble’, rivale per eccellenza di Tinder. Qui la Stone però è stata bloccata dal sito, scambiata per un profilo fake. Stando a quando riportato dal sito, l’accaduto non sarebbe stato intenzionale, anzi, dovuto alla troppe segnalazioni dei vari utenti che pensando fosse troppo bello per essere vero, hanno segnalato l’account dell’attrice come Fake. Di conseguenza il suo profilo è stato bloccato, facendo sorridere la donna che ha così deciso di scrivere un post sul suo profilo instagram: “Sono andata sul sito di incontri Bumble e mi hanno chiuso l’account. Alcuni utenti hanno segnalato che non fossi realmente io! Ehi Bumble mi stai escludendo? Non farmi uscire dall’alveare!”. L’attrice di ‘Basic Instinct’ ha quindi cercato prendere l’accaduto con ironia e simpatia… Il sito di incontri avrebbe provveduto a scusarsi per l’accaduto e a riabilitare immediatamente l’account, estraniandosi da ipotetiche strategie di marketing. Ovviamente i commenti sotto il post della donna sono stati migliaia e chi più, chi meno, ognuno ha detto la propria e molti si son fatti avanti per poterla conoscere.