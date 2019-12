Conosceranno tutti Ugo Fantozzi, il mitico personaggio interpretato da Paolo Villaggio: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il ragioniere Ugo Fantozzi è uno dei personaggi più famosi della televisione italiana: nasce dalla fantasia dell’attore Paolo Villaggio, scomparso il 3 luglio del 2017. La sua carriera è stata rappresentata principalmente da quel personaggio tragi comico che ha regalato infinite risate agli appassionati. Il cognome ‘Fantozzi’ apparteneva ad un impiegato, collega dell’attore negli anni in cui lavorava per la Cosider: il lato comico del personaggio invece viene fuori come eredità di un viaggio a Londra da cameriere e poi come cabarettista in navi da crociera. Fantozzi divenne subito un film, libri e da subito ebbe un successo enorme. Sul Dizionario della lingua Treccani c’è anche il termine ‘fantozziano’ che significa una persona impacciata e servile. Tutti conoscono Fantozzi, pochi però Paolo Villaggio: ecco per voi la sua biografia.

Ugo Fantozzi, il personaggio interpretato da Paolo Villaggio: tutto quello che c’è da sapere

Paolo Villaggio è colui che interpreta Fantozzi, il personaggio televisivo più famoso in Italia. L’attore è nato nel 032 a Genova ed è scomparso il 3 luglio del 2017 a Roma: è stato autore ed interprete di più personaggi comici surreali come il professor Kranz, il timido Gindomenico Fracchia e poi lui, Ugo Fantozzi. L’uomo ha scritto anche un libro su lui seguito poi da opere satiriche e romanzi dedicati al ragioniere. Nella sua carriera durata oltre i 50 anni si è cimentato anche in altri campi come il giornalismo, la radio ed il teatro. Nel cinema italiano è stato accostato a grandi come Buster Keaton, Charlie Chaplin, Stan Laurel ed Oliver Hardy. Ha ricevuto anche il Leone d’oro alla carriera. Suo grande amico è stato Fabrizio de Andrè ed è stato sposato con Maura Albites. La loro storia d’amore è durata 63 anni: il celebre attore, scomparso all’età di 84 la conobbe nel ’54 e non si è mai staccato da lei.