Nina Zilli è single: la notizia è arrivata dal settimanale Chi. La storia con l’artista Omar è finita. Ecco perchè.

Nina Zilli, la splendida cantante di Piacenza, è una delle più amate tra le cantautrici italiane. Il suo debutto è stato al fianco di Red Ronnie al Roxy Bar: nel 2009 la Universal le ha permesso di farsi strada. Dal primo momento si è fatta amare per la sua forte personalità e per la sua splendida voce: anche in qualità di giudice ad Italian’s got Talent non è andata per nulla male! Una donna così in gamba ed esplosiva come lei non poteva che avere un bellissimo uomo al suo fianco. Nina Zilli è stata fidanzata per tre anni con Omar Hassan: tra i due pare sia finita da poco. Lui è nato a Milano, è un artista contemporaneo ed il suo nome ha origini estere perchè il papà è egiziano. Il suo fascino è indescrivibile. La scintilla tra i due nacque nel 2018 ed uscirono allo scoperto ben presto sui social. Il fuoco però pare essersi spento e lo ha fatto sapere il settimanale Chi meno di un mese fa. Volete scoprire perchè? Ve lo sveliamo subito…

Nina Zilli single: la storia con Omar Hassan è giunta al capolinea

Nina Zilli è la splendida cantante e personaggio televisivo dal viso indiscutibilmente bello. Di Piacenza, la giovane è nata nell’80 ed il suo nome è Maria Chiara Fraschetta. Ha alle sue spalle già una fantastica carriera: 4 partecipazioni al Festival di Sanremo, ha vinto il premio della Critica ‘Mia Martini’, ha rappresentato all’Eurovision Song Contest l’Italia con il brano L’amore è femmina ed è stata anche giudice in Italia’s Got Talent. Insomma, parliamo di un vero talento oltre ad essere una bellissima donna. Ha il suo stile unico ed al suo fianco c’è stato Omar Hassan, un’artista di origini egiziane. I due si conobbero in un modo incredibile: lei l’ha scoperto tramite il web e l’ha aggiunto sui social. Un giorno lui le ha scritto su Instagram e poco dopo passò per casa sua. E’ stato amore a prima vista.

La coppia è stata insieme per quasi 3 anni ma meno di un mese fa il settimanale Chi ha fatto sapere che la loro storia è giunta al capolinea. Alfonso Signorini nella sua rivista fa sapere che lui è tornato a Miami, dove lavora come pittore.