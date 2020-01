Durante la trasmissione “L’anno che verrà”, Romina Power ha fatto una dichiarazione ‘a sorpresa’ su Al Bano e il pubblico è letteralmente impazzito

Ieri sera è andato in onda “L’anno che verrà“, trasmissione di Rai Uno in onda ogni anno il 31 dicembre. Il conduttore Amadeus ha atteso la mezzanotte in compagnia di tantissimi ospiti. Sul palco di Potenza, città che quest’anno ha ospitato il programma di Rai Uno, si sono esibiti moltissimi artisti di gran successo. Tra questi erano presenti anche Al Bano e Romina Power. I due si sono riuniti nel 2013 dopo ben sedici anni dall’ultima volta. La reunion ha attirato nuovi e moltissimi fan, che sperano anche in un ritorno di fiamma tra i due cantanti. Tra i due, però, c’è sempre Loredana Lecciso, seconda compagna del cantante di Cellino San Marco.

Romina Power, dichiarazione ‘a sorpresa’ su Al Bano

La reunion dei due cantanti ha provocato grandissima gioia. Al Bano e Romina si sono riuniti nell’ottobre del 2013 in occasione di alcuni concerti in Russia. L’ultima volta era stata sedici anni prima in Brasile davanti al papa Giovanni Paolo II. Nel 2014, la coppia è stata in giro per l’Italia e per il mondo con il tour Albano e Romina Reunion. I due cantanti sono stati addirittura negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2015 sono tornati sul palco dell’Ariston di Sanremo, registrando il picco di share nella prima serata del Festival. In seguito sono stati protagonisti di due serate speciali, “Signori e signore: Albano e Romina Power” e “Così lontani così vicini“, entrambe su Rai Uno. Durante la puntata di ieri sera de L’anno che verrà, la coppia di “Felicità” si è esibita sul palco di Potenza, generando grande entusiasmo nel pubblico presente in piazza e nei telespettatori di Rai Uno. La Power ha fatto anche una richiesta abbastanza ironica al conduttore Amadeus e alla direzione della Rai: “Il prossimo anno possiamo fare la trasmissione alle Maldive?”. La cantante faceva riferimento al grande freddo presente ieri a Potenza, ma poi ha aggiunto una dichiarazione ‘a sorpresa’ sul suo partner che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico: “Quando canto vicino ad Al Bano non sento mai freddo“.

Le parole della Power hanno acceso la fantasia del pubblico, che spera sempre in un ritorno di fiamma della coppia. La situazione sentimentale del cantante di Cellino San Marco, però, non è abbastanza chiara. L’uomo pare che al momento sia single e che voglia dedicarsi solo alla sua famiglia ritrovata.