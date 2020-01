Mary Poppins, Julie Andrews ieri e oggi: l’incredibile cambiamento

Come è cambiata Julie Andrews l’attrice che interpreta Mary Poppins in onda questa sera in tv.

Questa sera su Rai 1 va in onda Mary Poppins. Il film del 1964 è basato sulla serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers e, sebbene sia stato realizzato un remake nel 2018, questa pellicola storica della Disney è senza dubbio quella più affascinante ed emozionante di sempre. Grandi e piccini, nonostante oggi siano abituati a ben altri effetti speciali restano senza parole davanti alla delicatezza di quest’opera e, grazie all’interpretazione magistrale di Julie Andrews questo è un film senza tempo. Il tempo però è trascorso, almeno per l’attrice protagonista, Julie Andrews classe 1935.

Come è cambiata oggi Mary Poppins?

Come è cambiata Mary Poppins? L’attrice Julie Andrews ha ovviamente la sua età, ma nonostante tutto resta veramente molto bella ed elegante nonostante il tempo che passa. La prima ed unica tata che fa mettere a posto le camerette ai bambini con una canzone e che svolazza sui tetti con gli spazzacamini, è infatti una donna di una bellezza senza tempo come dimostrano queste foto.

Chi è Julie Andrews?

Ma chi è Julie Andrews? Per chi non la conoscesse la donna, classe 1935 come abbiamo detto è una sorta di leggenda vivente. Nella sua carriera di attrice ha vinto tantissimi premi come un Oscare, 5 Golden Globe, due Emmy, tre Grammy, un David di Donatello, un Leone D’Oro e ovviamente ha anche la sua stella di Hollywood nella Walk Of Fame. Ma non sono solo i premi a renderla un’attrice così famosa. Julie Andrews è brava a recitare, ma ha una voce pazzesca. Già da piccola è infatti considerata una bambina prodigio e prende parte a diversi musical. Mary Poppins è il suo primo film ed è girato quando Julie aveva solo 27 anni. È un successo pazzesco, senza precedenti e da questo momento in poi la sua carriera prende il volo. Tra gli altri film ricordiamo:

Tutti insieme appassionatamente

La Pantera Rosa sfida l’ispettore Clouseau

Principe Azzurro Cercasi

Come d’Incanto

Sherek 2 e 3

Aquaman

Cattivissimo Me

Dopo il grande successo inizia un periodo di declino per Julie perché l’attrice non si è voluta piegare all’immagine della famigerata ragazza della porta accanto che il sistema hollywoodiano le voleva appiccicare. Così inizia a scrivere libri per l’infanzia, torna a teatro e si dedica anche alla regia. Continua a cantare, ma negli ultimi anni 2000 per colpa di una operazione non riuscita correttamente alle corde vocali deve interrompere. Negli anni però la fama della Andrews non è mai calata. È stata anche definita una vera e propria icona gay oltre che mondiale e quindi il suo pubblico di fan è ampio e variegato.