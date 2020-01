Clementino, inchiesta sul cantante dopo il concerto di Capodanno: “Inneggia all’uso di marijuana”; ecco cosa è successo.

Un episodio davvero spiacevole, quello avvenuto al rapper Clementino dopo il concerto di Capodanno. Il rapper napoletano si è esibito a Nocera, un comune della provincia di Salerno. Tutto è andato per il meglio, se non fosse per un’inchiesta che, secondo quanto riportato da Il Mattino, la Digos ha aperto per via di alcuni comportamenti del cantante durante il concerto. Gli agenti di polizia hanno il compito di esaminare accuratamente le immagini del concerto, durante il quale Clementino avrebbe ‘inneggiato più volte all’uso della marijuana’. Non è una novità che il cantante si sia schierato più volte a favore della liberalizzazione delle droghe leggere. E, durante l’esibizione a Nocera, il cantante avrebbe distribuito ai presenti bustine con cartine e filtri, il tipo kit per preparare quelle che in gergo si chiamano ‘canne’. Un gesto che non è nuovo per chi segue il napoletano ai concerti. Ma, stavolta, la polizia ha deciso di vederci più chiaro.

Clementino, inchiesta sul cantante dopo il concerto a Nocera: “Inneggia alla marijuana”

La polizia ha aperto un’indagine sul rapper Clementino. Il tutto è nato dopo il concerto del cantante a Capodanno, a Nocera. In piazza Diaz, il rapper ha salutato tutti con questa frase “guagliu vi benedico tutti in nome della canna”, mostrando poi un enorme spinello. “Dentro c’è tabacco”, ha aggiunto il cantante. Che potrebbe finire nei guai. Secondo quanto riportato da Il Mattino, fonti vicine al commissariato hanno reso noto che ‘si tratta di un’indagine per tutelare i tantissimi minorenni presenti al concerto, ma anche l’amministrazione comunale che ha organizzato il concerto’. Nelle prossime ore saranno quindi esaminate le immagini dell’esibizione del noto rapper a Nocera, dove per assistere al suo concerto sono arrivate circa 10 mila persone. “Il record di presenze per un evento musicale in città”, lo ha definito il sindaco di Nocera Manlio Torquato, molto soddisfatto per la riuscita della serata. Ecco una foto della serata, postata proprio dal rapper sul suo profilo di Instagram:

Grazie guagliù, scrive Clementino nella didascalia al post pubblicato sui social qualche ora fa. Uno scatto in cui è visibile la grande folla accorsa a Nocera per assistere al suo concerto di Capodanno. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi sulla vicenda.