Melita Toniolo in costume: lato B in primo piano, Instagram diventa ‘bollente’ con lo scatto postato dall’ex concorrente del Grande Fratello.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è una delle più amate di sempre. Parliamo di Melita Toniolo, che al reality più spiato di Italia ha partecipato nel 2007. Da quel momento, la bella Toniolo è entrata nel cuore dei fan, per non uscirne più. L’ex gieffina è apparsa in altre trasmissioni tv, ma è sul web che oggi è una vera e propria star. Melita, infatti, ama tenersi in contatto con i suoi followers attraverso Instagram, il social network preferito dai vip. Lì condivide foto e video dei momenti più salienti della sua vita, da quella lavorativa agli scatti di vita quotidiana in famiglia. L’ex gieffina è felicemente legata dal 2015 a Andrea Viganò, il comico Pistillo, dal quale ha avuto il suo piccolo Daniel. Il suo profilo è ricco di foto del piccolo, dagli occhi blu come la mamma. Ma, qualche ora fa, la showgirl di Treviso ha lasciato letteralmente senza fiato tutti con uno scatto che non poteva non passare inosservato. Il motivo? In primo piano c’è il suo notevolissimo lato B. I fan di Instgram sono letteralmente impazziti. Diamo un’occhiata.

Melita Toniolo in costume: lato B in primo piano, i fan impazziscono

Melita Toniolo è una delle ex concorrenti del Grande Fratello più belle di sempre. Nella casa più spiata d’Italia si è fatta apprezzare da tutti per il suo carattere spontaneo e frizzante, ma anche per la sua innegabile bellezza. Magra ma con le forme al punto giusto, da anni Melita è una vera e propria ‘beniamina’ per molti uomini. Che, inevitabilmente, la seguono sui social. Su Instagram, in particolare, dove Melita ama postare foto e video delle sue giornate. E l’ultima foto apparsa sul suo profilo ha fatto letteralmente alzare la temperatura sul web. L’ex gieffina si trova in costume e in primo piano c’è il suo notevole lato B. I fan si sono scatenati coi commenti. Ecco il post:

Eh si, ve lo avevamo detto! Melita ha davvero infiammato i social con il suo scatto. Uno scatto che inevitabilmente ha scatenato i commenti dei fan, che hanno invaso il post con una pioggia di complimenti. L’ex gieffina ironizza sul fatto che tutti sono al caldo tranne lei, che si trova a Treviso. E in molti, nei commenti, hanno fatto notare a Melita che il caldo lo ha portato lei con questo scatto!