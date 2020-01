Tolo Tolo, com’è il film di Checco Zalone? Il parere di chi l’ha visto

Tolo Tolo, il film di Checco Zalone che ha scatenato tantissime polemiche: cosa ne pensa chi l’ha visto al cinema?

Tolo Tolo, il film di Checco Zalone è già record d’incassi. Era al primo posto già con il film dell’anno scorso e, adesso, è primo e secondo. Insomma, un film che ha generato polemiche, tante polemiche ancor prima di uscire in sala. Ha fatto notizia, prima per i contenuti su cui quasi tutti hanno puntato il dito, ed ha continuato a fare notizia anche dopo, quando quei quasi tutti si sono ricreduti dopo aver visto il film. A quanto pare, Checco Zalone si è confermato un vero e proprio genio della comicità. Sempre nel mondo di mezzo compreso tra la satira e lo scherno. Ma cosa ne pensano quelli che hanno visto il film al cinema a Capodanno?

Tolo Tolo, com’è il film di Checco Zalone e cosa ne pensa chi l’ha già visto

Com’è stato il film? Al di là delle polemiche, delle critiche, della xeonofobia e del razzismo, dell’immigrazione e tutto quanto. Cosa pensa del film appena girato da Checco Zalone la gente che è andata a vederlo? Cosa contiene veramente quella pellicola? Cosa è emerso? Ce lo siamo domandati ed abbiamo trovato una risposta più o meno ‘comune’ su Twitter. L’hashtag di Tolo Tolo è diventato bollente nelle ultime ore. Ovvero, da quando è uscito nelle principali sale cinematografiche di tutta Italia fino alla mattina seguente, quando sono state rese pubbliche le cifre incassate soltanto nel primo giorno in cui è stato trasmesso. Dunque, cerchiamo su Twitter l’hashtag e ci basta poco, qualche secondo, per scoprire che gli utenti sono dalla parte di Luca, alias Checco. E tra gli utenti c’è anche un certo Rosario Fiorello che, stamattina, gli fa i complimenti per il record: “8.8 milioni di incasso in un giorno! Credo sia record! #ToloTolo . Bravo Luca! #zalone”

Ma vediamo anche gli altri commenti:

Insomma, a quanto pare, le critiche arrivate nei giorni scorsi ad un Checco Zalone accusato di razzismo sembrano infondate. Non ce n’era motivo. Forse, prima di scrivere, twittare o muovere qualsiasi accusa nei confronti dell’attore-regista, bisogna quanto meno attendere di vedere il film per intero. I pareri sul film di Checco Zalone ci sembrano andare tutti verso la medesima idea. Certo, non mancano commenti negativi di chi è ‘stufo di tutta questa comicità’ e di chi, invece, dice che il film è noioso. E va bene così: non può mica piacere a tutti!? Almeno, però, a questo punto, siamo tutti d’accordo sul fatto che non si tratti di un film razzista?