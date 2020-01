Barbara D’Urso si mostra completamente senza trucco al mare: ecco com’è la conduttrice in versione ‘acqua e sapone’, pioggia di commenti.

Barbara D’Urso è sicuramente una delle regine indiscusse di Mediaset. Con tre programmi contemporaneamente all’attivo su Canale 5, la conduttrice è praticamente sempre in onda, ed è seguitissima dal pubblico. Sempre bellissima e in forma nonostante la non più giovanissima età, Barbara è molto attiva anche sui social, dove mostra spesso il suo corpo mozzafiato. Ma non solo. La bella conduttrice utilizza il suo profilo Instagram anche per condividere con i fan tutto quello che fa. In questi giorni, ad esempio, è in vacanza e poco fa ha pubblicato uno scatto che la mostra completamente senza trucco mentre è al mare: ecco com’è la conduttrice in versione ‘acqua e sapone’, pioggia di commenti per lei.

Barbara D’Urso completamente senza trucco al mare: ecco com’è, pioggia di commenti per lei

Barbara D’urso in questi giorni è in vacanza a Dubai, dove ha deciso di trascorrere il Capodanno in un fantastico resort. Mare, palme e relax stanno caratterizzando le feste natalizie della conduttrice, che di tanto in tanto regala ai fan alcuni scatti della sua vacanza. L’ultimo la ritrae in spiaggia in una versione inedita, ovvero completamente senza trucco. Abituati a vederla in tv sempre impeccabile e truccata al meglio, i followers della D’urso non la conoscevano in questa modalità ‘acqua e sapone’. Nella foto, la conduttrice fa un selfie in riva al mare, mostrando tra l’altro un decolleté a dir poco mozzafiato in bikini. Tutti gli occhi, però, sono sul suo volto, rilassato e totalmente struccato. Come sarà la conduttrice al naturale? Giudicate voi stessi!

Lo scatto è molto bello, sia per la sensualità della scollatura di Barbara, sia per la sua espressione. Nella didascalia la D’Urso spiega che è pronta per una passeggiata nel deserto e invita i suoi followers a seguire le sue storie Instagram, nelle quali documenterà la sua gita. Ma cosa penseranno gli ammiratori della conduttrice del fatto che è senza trucco? La foto ha collezionato in poco tempo tantissimi like e commenti, e quasi tutti sono complimenti a Barbara, che è davvero bellissima e intensa anche con il viso al naturale e completamente struccato.

A giudicare dai commenti, dunque, la Barbara acqua e sapone piace, e anche parecchio. Tantissimi fan la trovano addirittura meglio senza trucco, e questo è uno dei complimenti più belli che si possano fare a una donna.