Come risparmiare: cinque trucchi per mettere da parte soldi nel 2020

Come fare a risparmiare per il nuovo anno? Cinque trucchi da provare per mettere da parte i soldi senza accorgervene.

L’anno nuovo è iniziato ed è tempo di fare dei buoni propositi. Il primo, ci scommettiamo, è quasi per tutti quello di risparmiare di più nel 2020 e di riuscire a mettersi sempre dei soldi da parte. Magari per fare un viaggio, per regalarsi un oggetto o un capo di abbigliamento che puntate da tempo. Insomma, qualsiasi sia il motivo che vi porta a voler risparmiare bisogna trovare il modo di rendere questa idea una concreta realtà. Ecco i trucchi per mettere da parte un po’ di soldi.

Trucchi per mettere da parte soldi

Risparmiare non è facile. Quando ci decidiamo a mettere via qualche soldino ecco che sbucano bollette, abbonamenti, assicurazioni, regali di compleanno improvvisi. Insomma, ce n’è sempre una che ci porta a non risparmiare quanto e come vorremmo. Ci sono però dei piccoli trucchi per mettere da parte dei soldi!

Avete Netflix o Infinity e lo pagate tutto da soli? Cercate qualche amico che lo condivida con voi. Non ci perderete nulla, bisognerà solo creare un account in più e voi risparmierete. I soldi che mettete da parte al mese condividente l’abbonamento a queste piattaforme online, metteteli in un salvadanaio. Vedrete che il gruzzoletto crescerà mese dopo mese.

Altro trucco per mettere qualche soldino da parte è quello di svuotare le tasche. Ci troviamo spesso con delle monetine che magari ci dimentichiamo di avere. Ogni giorno allora quando torniamo a casa agiamo con lo svuota tasche. Prendiamo tutte le monete della giornata e mettiamole da parte.

Potreste poi andare in banca oppure tramite app come Satispay e mettere da parte automaticamente un budget predefinito che viene prelevato dal vostro conto corrente senza che ve ne accorgiate. A oggi ci sono delle possibilità anche super economiche di creare dei fondi. Spesso bastano 50 euro al mese o meno per iniziare a farsi un fondo risparmio.

Se poi siete degli appassionati dello shopping online un modo per risparmiare è mettere in atto la cosiddetta regola delle 24 ore. Come funziona? Semplice. Se vedete una cosa online che vi piacerebbe comprare aspettate almeno un giorno intero prima di procedere all’acquisto. Così vi renderete conto se davvero vi serve o se invece era solo un sfizio del momento.