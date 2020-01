All Together Now, la finale: ecco il vincitore di questa edizione del game show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

È andata in onda ieri l’ultima scoppiettante puntata di All Together Now, il game show dedicato alla musica condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, il capo del ‘muro’. Il muro dei giurati è infatti il grande protagonista dello show di Canale 5: l’obiettivo dei concorrenti è riuscire a fare alzare il maggior numero di giudici. Dopo tante puntata ricche di ritmo ed allegria, siamo giunti al gran finale: un appuntamento davvero emozionante, in cui non è mancata una proposta di matrimonio in diretta, assolutamente inaspettata! Ma chi ha vinto la seconda edizione di All Together Now, aggiudicandosi il premio finale di 50.000 euro? Ve lo sveliamo subito!

All Together Now, Sonia Mosca vince la seconda edizione

È Sonia Mosca la vincitrice della seconda edizione di All Together Now. Riccia, dagli occhi color mare, Sonia ha incantato tutti sin dalla sua prima esibizione sul palco dello show. La sua voce ha messo i brividi ai giudici, che più di una volta si sono alzati in 100 per lei. Fino all’ultima, imperdibile, sfida, durante la quale la ventisettenne si è scontrata contro Enrico Bernardo, che ha comunque emozionato tutti con la sua When a man loves a woman. Una vittoria, quella di Sonia, quasi annunciata: puntata dopo puntata, i giudici non hanno mai nascosto la loro grande ammirazione per la concorrente, che ha definitivamente conquistato tutti con la sua performance finale. La sua interpretazione di I love the Lord di Withney Houston non ha lasciato più dubbi, è Sonia la ‘voce’ di questa edizione. Originaria di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, non è la prima volta che Sonia è apparsa in tv: nel 2009 era tra i concorrenti di Ti lascio una canzone, il talent di Antonella Clerici dedicato alle voci dei più piccoli, e, qualche anno dopo, ha partecipato a X Factor, senza riuscire però ad accedere alla finale. La sua grande rivincita è arrivata con All Together Now, dove è stata assoluta protagonista. Questo il post pubblicato su Instagram dalla cantante poco prima del gran finale:

“Fate il tifo per me”, scriveva Sonia, a poche ore dall’ultima puntata dello show. E, a quanto pare, in tantissimi hanno fatto il tifo per lei e per la sua splendida voce. Dando uno sguardo ai commenti apparsi sul web dopo la puntata, la vittoria di Sonia sembra aver entusiasmato davvero tutti. Che sia l’inizio di una splendida carriera per la bella napoletana.