Anna Tatangelo infiamma Instagram: il top bianco che indossa è aderente, poco spazio all’immaginazione; ecco il post pubblicato dalla cantante.

È una delle cantanti più amate del momento. La sua voce incanta milioni di fan. Parliamo di Anna Tatangelo, diventata famosa grazie alla vittoria nel 2002 a Sanremo Giovani, con l’indimenticabile brano Doppiamente fragili. Da quell’anno, Anna è entrata nel cuore dei fan, per non uscirne più. E sono davvero tantissimi i sostenitori che la seguono, non solo ai suoi concerti, ma anche sui social. In particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Sul suo profilo ufficiale, seguito da ben 1 milione e mezzo di fan, la Tatangelo ama postare foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, ai momenti di vita quotidiana, la cantante di Sora ama tenersi in contatto con i propri fan. Ai quali, molto spesso, fa girare completamente la testa. Come è accaduto dopo il post pubblicato poco fa dalla cantautrice, in cui indossa un top bianco che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Anna Tatangelo, top bianco e aderente: Instagram in tilt dopo il post pubblicato dalla cantante

Basta poco ad Anna Tatangelo per fare impazzire i suoi fan. La cantante ha una vera e propria schiera di sostenitori, che la apprezzano sin dalle sue prime apparizioni in tv. Per il suo indiscutibile talento, ma, c’è da dirlo, anche per la sua innegabile bellezza. Che possiamo ammirare attraverso il suo profilo di Instagram, dove la cantante ama postare scatti che la ritraggono. L’ultimo apparso sul suo profilo non poteva passare inosservato. Anna indossa un completo bianco, formato da pantaloni e top. Un top corto e particolarmente aderente, i fan sono impazziti. Una frase per augurare a tutti di realizzare tutti i buoni propositi per il 2020: è quello che Anna ha scritto come didascalia al post. Ma tutti sembrano essersi concentrati sulla straordinaria bellezza della cantante. Che si mostra in una posa decisamente ‘audace’, tenendosi i capelli con una mano. Ecco lo scatto che ha alzato la temperatura sui social e che ha scatenato i commenti dei followers:

Anna scrive una frase positiva, riguardante i buoni propositi per l’anno nuovo. Ma gli occhi di tutti sembrano essere caduti proprio altrove! La Tatangelo indossa un top bianco molto aderente, che lascia poco spazio all’immaginazione. In poco tempo, il post ha ricevuto una valanga di likes e commenti. Che dire, Anna non sbaglia un colpo!