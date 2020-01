La fidanzata di Francesco Monte, Isabella Candia, ha pubblicato una foto che ha fatto discutere: i fan di Giulia Salemi sono in rivolta

La storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella Candia procede a gonfie vele. Dopo la delusione amorosa con Cecilia Rodriguez e i flirt fugaci con Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver ritrovato la serenità accanto alla modella. La loro relazione ha fatto molto discutere. Isabella, però, non ha colpe, dato che nel mirino delle critiche è finito l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Monte è stato accusato di aver dimenticato ‘troppo facilmente’ Giulia Salemi. La modella e influencer aveva aiutato Monte a dimenticare la sua ex Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello. L’ex tronista si è sempre giustificato dicendo che la storia con Isabella è nata molto tempo dopo la separazione dalla Salemi, ma una foto spuntata sul profilo della modella sembra dire tutt’altro e nelle ultime ore si è alzato un polverone.

La storia d’amore tra Monte e la sua nuova fidanzata ha fatto molto discutere. L’ex tronista è stato attaccato in particolare dai fan di Giulia Salemi, perché, secondo loro, ha dimenticato troppo in fretta la sua ex fidanzata. Poco dopo la fine della storia con la modella e influencer, infatti, Monte ha incontrato la sua attuale fidanzata. Francesco, però, ha spesso dichiarato che la relazione con la Candia è nata tre mesi dopo la separazione dalla Salemi, ma una foto pubblicata dalla sua nuova fidanzata sembrerebbe dire il contrario. La modella, infatti, ha riassunto il suo anno pubblicando dei ricordi tra le stories del suo account Instagram. Tra ricordi di famiglia e altri di lavoro, spunta anche una foto con il suo attuale fidanzato. Il ricordo è datato 14 giugno 2019, pochi giorni dopo la fine della storia d’amore tra Monte e Giulia Salemi. La foto pubblicata sui social ha fatto mormorare il web: l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha mentito? La sua storia con Isabella è nata subito dopo la separazione con Giulia? La notizia è già diventata virale sul web, ma nè Francesco nè Isabella hanno dato la loro versione.

L’ex tronista attualmente è a Los Angeles insieme al fratello, come dimostrano le stories sul suo account Instagram. Nelle prossime ore, però, Monte sarà chiamato suo malgrado a chiarire questa diatriba sorta sul web. I fan della Salemi, infatti, sono in rivolta: la foto pubblicata dalla Candia dimostrerebbe che la loro versione dei fatti era veritiera.