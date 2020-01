Aurora Ramazzotti torna ad allenarsi in palestra, nonostante sia in vacanza: lo zoom sulla coscia evidenzia un dettaglio che non passa inosservato

Aurora Ramazzotti ci ha sempre abituati a scorgere sul suo profilo Instagram ufficiale, lo stile di vita che consegue ogni giorno. Come molte ragazze del mondo dello spettacolo tiene in modo particolare all’aspetto fisico, ma come spesso fa intuire dai contenuti che pubblica, è attenta ad avere uno stile di vita sano, piuttosto che a conformarsi a degli stereotipi di bellezza troppo estremi. Spesso la vediamo intenta a cimentarsi in esercizi ginnici per mantenersi in forma e proprio in merito allo sport, ultimamente è stata ospite della presentazione del nuovo modello di scarpette Nike per l’attività fisica. Proprio dopo la presentazione, la simpaticissima Aurora, fu protagonista di uno spiacevole episodio in Hotel… Tralasciando questo episodio, la giovane radiofonista e influencer non ha perso occasione, neanche or che è in vacanza, per dedicarsi allo sport, insieme al compagno Goffedo. In particolare, ha condiviso una sua foto in palestra, zoomando sulle cosce e mettendo in mostra in dettaglio che non è certamente sfuggito ai fan.

Aurora Ramazzotti in palestra: lo zoom sulla coscia mette in evidenza un dettaglio che non passa inosservato

Aurora Ramazzotti, si trova attualmente alle Maldive, più precisamente all’Heritance Aarah, in compagnia di papà Eros e del compagno Goffredo Cerza. I due stanno approfittando di questi ultimi giorni di vacanza per stare un po’ insieme, prima di tornare ognuno alla propria vita, lei a Milano e lui a Londra. Nonostante siano giorni di relax, in cui la parola d’ordine è divertimento e riposo, non mancano occasioni per dedicarsi anche al dovere. Dopo le grandi mangiate delle feste, si tende a rimettersi in forma incominciando immediatamente l’attività sportiva, atteggiamento assunto anche dalla figlia di Eros. La giovane, sebbene si trovi in vacanza, ha deciso di incominciare ad allenarsi nella palestra del resort in cui alloggia, rendendoci partecipi degli allenamenti attraverso delle Instagram Stories. Durante l’allenamento la ragazza si è seduta a terra e ha posto attenzione alle gambe, zoomando l’inquadratura sulle cosce. Qui non è certamente sfuggito agli occhi più attenti, un muscolo tonico e ben definito, frutto della costanza e dell’impegno della giovane negli allenamenti.

Da notare anche il ventre, che inizia ad essere ben scolpito e asciutto, come si può vedere dalle splendide foto in bikini che la ragazza ha condiviso sui social.