Elisabetta Canalis, calze a rete e tacchi a spillo nello scatto postato nelle stories: lo zoom proprio lì fa impazzire i fan di Instagram.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è in assoluto una delle più amate di tutti i tempi. Parliamo di Elisabetta Canalis, la bellissima mora che, nel tg satirico più famoso della tv, ha fatto coppia con Maddalena Corvaglia, sua amica storica, con cui però ha recentemente litigato. Era il 1999 quando la Canalis è stata scelta come velina per il programma di Antonio Ricci e, da quel momento, è diventata una delle showgirl più amate e desiderate dagli italiani. Bella, ma soprattutto semplice e naturale, la sarda continua a incantare i suoi fan, pur non apparendo spessissimo in tv. Lo fa soprattutto attraverso Instagram, il social network più utilizzato dai vip. È lì che la Canalis ama postare foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana in famiglia. E non mancano i post ‘bollenti’. Come quello apparso qualche ora fa nelle stories dell’ex velina, che ha deciso di zoomare con la fotocamera su un punto particolare del suo corpo. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Canalis stuzzica i followers: calze a rete e tacchi a spillo, lo zoom è ‘bollente’

Basta poco ad Elisabetta Canalis per fare impazzire i suoi fan. L’ex velina bruna di Striscia la Notizia può contare su una vera e propria schiera di sostenitori, che la seguono sin dai tempi della sua presenza nel tg satirico. Ed oggi la seguono anche su Instagram, dove Elisabetta ha ben 2,4 milioni di followers. Un profilo che l’ex velina ama aggiornare con scatti e video delle sue giornate: i suoi post sono sempre invasi dai likes e dai commenti dei suoi numerosi followers. Che, proprio poco fa, hanno potuto ammirare uno scatto della showgirl che non è passato inosservato. Elisabetta indossa calze a rete e decolleté lucido nero, dal tacco a spillo. Una combinazione ‘audace’, che l’ex velina mostra zoomando proprio sulle sue gambe. Uno scatto che ha alzato la temperatura su Instagram, guardiamolo insieme:

Eh si, ve lo avevamo detto. Elisabetta ha stuzzicato i suoi fan, con lo scatto apparso nelle sue stories. Un accessorio, le calze a rete, già ‘audace’ di per sé, ma se indossate da una delle donne italiane più belle di sempre, il risultato non poteva che essere Instagram in tilt. Che dire, passa il tempo ma la Canalis no! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?