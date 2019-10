Se ne parla da mesi ormai della lite tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, ecco svelato il motivo della fine della loro amicizia.

Sono state le due veline più amate ed apprezzate a Striscia la Notizia. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno conquistato, sin dal primo momento, una gran fetta di pubblico. Giovanissime, bellissime e simpaticissime, la mora e la bionda del tg satirico di Antonio Ricci sono state, per tanti anni, delle ottime amiche anche al di fuori del contesto lavorativo. Da un po’ di tempo, però, si parla di litigio. Ebbene si. La loro amicizia sembra essere giunta al capolinea. Ma cos’è accaduto tra di loro? Ecco. A distanza di mesi, sembra che sia spuntato fuori il motivo della loro lite. A svelarlo è Dagospia. Ecco di che cosa parliamo.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, il motivo della loro lite

Sono state grandi amiche. All’interno del contesto lavorativo e anche all’esterno. Eppure, sembra che l’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sia giunta al termine. Ebbene si. Dopo diversi anni insieme e, soprattutto, dopo aver vissuto tantissime cose insieme, le due ex veline hanno interrotto la loro amicizia. Il motivo non è mai stato specificato dalle dirette interessata. Recentemente, la sarda aveva dichiarato di non voler assolutamente nulla da dire al riguardo. Ebbene. Cosa sarà, quindi, sarà successo tra le due ragazze? A svelare il motivo della loro lite è Dagospia. Stando a quanto scritto da Giuseppe Candela sul sito, sembrerebbe che, dietro alla loro rottura, ci siano motivo economici. Una volta separatasi da Stef Burns, la Corvaglia avrebbe deciso di ritornare in Italia.Ed è proprio in quel preciso momento che sarebbero iniziati i problemi tra le due amiche. Legati, stando a quanto si apprende, a motivi economici, ma anche a livello gestionale della palestra che, insieme ad Elisabetta, aveva aperto nel 2017 all’interno di una villa clinica. Sarà realmente così? Attendiamo..

