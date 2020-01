Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro nuovo concorrente: età, carriera e vita privata

Grande Fratello Vip, pochissimi istanti fa Paolo Ciavarro è stato ufficializzato come concorrente del reality: ecco cosa occorre sapere su di lui.

Ve l’avevamo detto che oggi sarebbe stato una giornata ricca di spoiler. E, in effetti, così è stato. Oltre all’ufficializzazione di Andrea Montovoli nel cast del Grande Fratello Vip, pochissimi istanti fa, sono stati dati altri due nomi. Il cast di quest’anno, dobbiamo ammetterlo, è molto ricco. Al momento, pensate, si contano all’incirca una ventina di concorrenti. In effetti, Alfonso Signorini lo aveva preannunciato che sarebbe stata un’edizione davvero pazzesco. E, fino a questo momento, non ha affatto deluso le aspettative dei sostenitori del programma. Ma chi sono i nomi dei due concorrenti che entreranno mercoledì sera nella casa? Parliamo di Paolo Ciavarro e Carlotta Maggiorana. Ma chi è esattamente il primo che abbiamo citato? Senza alcun dubbio, il nome non vi risulterà affatto familiare. Ma ecco nel minimo dettaglio cosa occorre sapere su di lui.

Paolo Ciavarro nel cast del Grande Fratello Vip: cosa occorre sapere

Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, è nato a Roma nel 1991. Nonostante sia figlio d’arte e la sua giovanissima età, vanta di una carriera davvero ricca di successi. Sin da subito, il giovane ha avuto il desiderio di insediarsi all’interno dell’ambiente spettacolo. Anche se, ancora prima di farlo, ha conseguito i suoi studi presso l’università LUISS di Roma. Il suo debutto nel mondo della televisione avviene nel 2013. Quando, in coppia con suo madre, Paolo partecipa all’edizione di quell’anno di Pechino Express. La loro sarà un’avventura davvero pazzesca. Tanto da ottenere non solo il favore e le simpatie del pubblico, ma anche a raggiungere l’ottava puntata del reality. Terminata tale esperienza, Barbara Palombelli lo sceglierà come volto fisso all’interno del suo programma ‘Forum’. Ed, infine, per la stagione scorsa, il giovane Ciavarro è stato conduttore del day time di Amici su Real Time insieme a Marcello Sacchetta e Lorella Boccia.

Per quanto riguarda il suo profilo social, Paolo ha un canale Instagram molto ricco. Non solo è molto seguito, ma la sua photogallery è ricca di fotografie davvero clamorose. Che, tra l’altro, testimoniano alla grande il suo smisurato fascino del ‘principe azzurro’. Anche se sul web si dice che sia fidanzato, sembrerebbe non essercene traccia su Instagram. È, quindi, single Paolo? Chissà. Magari la casa del Grande Fratello Vip sarà una sorta di Cupido? Staremo a vedere!