Grande Fratello Vip, pochissimi istanti fa è stato dato il nome di Andrea Montovoli come nuovo concorrente del reality: ecco cosa occorre sapere su di lui.

Si prospetta un weekend davvero ‘di fuoco’ per il Grande Fratello Vip. Come testimoniato dall’ultimo post condiviso su Instagram, oggi sarà una giornata dedicata agli spoiler. Non a caso, pochissimi istanti fa, è stato annunciato il nome di un nuovo concorrente. Ebbene si. Dopo l’ufficializzazione di Fabio Testi, a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sarà un altro attore italiano. Parliamo del giovanissimo e affascinante Andrea Montovoli. L’annuncio è stato dato, come dicevamo, qualche istante fa. Eppure, ha suscitato l’immediato interessa da parte dei sostenitori del programma. Ecco. Conoscete proprio tutto di Andrea? No? Questo è l’articolo adatto a voi. Passeremo in rassegna, com’è solito nostro fare, qualsiasi dettaglio su di lui. A partire, dalla sua età, carriera e vita privata. Ecco tutti i dettagli.

Andrea Montovoli, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: cosa occorre sapere su di lui

Andrea Montovoli è nato a Porretta Terme, in Emilia Romagna, il 12 Marzo del 1985. Nonostante il suo fascino più unico che raro, il giovane intraprende, sin da subito, la carriera da attore. Nel 2003, infatti, inizierà il suo approccio nel mondo della recitazione grazie al teatro. Il vero e proprio debutto avverrà, però, nel 2006 con la pellicola di Eugenio Cappuccio ‘Uno su due’ e, nel 2009, nella serie televisiva ‘Quo Vadis, Baby?’. Il successo, però, avverrà nel 2010. Quando, nel film di Federico Moccia ‘Scusa ma ti voglio sposare’, indosserà i panni di colui che farà allontanare Niki (Michela Quattrociocche) da Alex (Roul Bova). Da questo momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Non solo parteciperà a diversi programma televisivi, ma assumerà dei ruoli davvero molto importanti per la sua carriera da attore. A partire da Sacrificio D’Amore, serie televisiva di Canale 5. Fino al ruolo di personal trainer nel programma di La 5, ‘Bella più di prima’.

Essendo di una bellezza incredibile, è più che ovvio che Andrea Montovoli vanti diversi flirt. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attore bolognese sia stato fidanzato nel 2016 con Luna Graziano, deejay ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ed, infine, nel 2018, sembra che si sia fidanzato con Francesca Brambilla, la ‘bona sorta’ di Avanti un Altro. Cosa accadrà nella casa del Grande Fratello Vip?

Le esperienze televisive prima del GF Vip

Dato il suo successo, per Andrea Montovoli non è assolutamente il primo reality a cui prende parte. Nel 2015, infatti, prende parte alla decima edizione de L’Isola dei Famosi. E nel 2018 all’edizione di quell’anno de Pechino Express.