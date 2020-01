Aldo Baglio: età, moglie, dove vive, dove è nato e curiosità

View this post on Instagram

Ecco il TRAILER di SCAPPO A CASA! Per Michele (Aldo), se non sei un italianissimo maschio alfa abbronzato, con capelli foltissimi e fisico palestrato, se non frequenti donne bellissime e non hai un Rolex (anche finto) e una macchina di lusso, sei disprezzabile e da allontanare come la peste. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima… Scoprila dal 21 marzo al cinema! Il brano che sentite è CHIEDIMI COME degli @oblivionshow_official fuori il 12 marzo!