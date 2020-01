Chiara Nasti alle Mauritius, il bikini è minuscolo e non copre tutto: scatto ‘bollente’, ma un ‘dettaglio’ scatena le critiche dei fan, lei risponde per le rime.

Chiara Nasti è senza dubbio una delle influencer più amate e seguite al momento. La bella napoletana è sempre super attiva sui social, dove racconta praticamente tutto della sua vita quotidiana, dal lavoro, alle vacanze, ai momenti con il suo fidanzato Ugo Abbamonte, del quale è davvero innamoratissima. Chiara è in vacanza alle Mauritius in questi giorni, insieme a sua sorella Angela Nasti e al fidanzato Kevin Bonifazi. I 4 stanno godendo del mare meraviglioso e delle spiagge mozzafiato, alternando relax e divertimento. Non mancano, di tanto in tanto, gli scatti da urlo delle sorelle Nasti, che sono legatissime tra di loro, e che mostrano i loro fisici perfetti su Instagram. Poco fa è stata la volta di Chiara, che ha condiviso con i fan alcuni scatti in bikini davvero da urlo. Il costume dell’influencer è minuscolo e non riesce a contenere del tutto le sue forme e fa impazzire i fan, ma non mancano le critiche per un ‘dettaglio’: ecco cos’è successo.

Chiara Nasti, bikini minuscolo e posa da urlo: un ‘dettaglio’ scatena le critiche, lei replica

Chiara Nasti in questi giorni si trova alle Mauritius, dove sta trascorrendo una vacanza da sogno in un meraviglioso resort. Sempre bellissima e dal fisico mozzafiato, l’influencer napoletana ha fatto impazzire i suoi fan poco fa, con una serie di scatti in costume davvero sensuali. Uno in particolare mette ben in evidenza le sue forme esplosive, ma ha anche scatenato le critiche per un ‘dettaglio’ che non è andato giù ad alcuni. Ma procediamo con ordine. Nello scatto in questione, Chiara indossa un bikini nero davvero minuscolo, che non copre del tutto le sue forme. Lato B e decolleté della Nasti sono incontenibili e mandano letteralmente in delirio Instagram. Anche la posa dell’influencer è mozzafiato, perché lei è stesa a pancia in giù su una panca, in una posizione che fa volare la fantasia dei suoi fan.

Alcuni, però, l’hanno criticata proprio per la sua posa, definendola eccessivamente finta e poco naturale. Molti dei commenti che hanno invaso il post, infatti, non sono positivi e quasi prendono in giro Chiara per aver assunto una posa tanto poco spontanea. Lei, però, non ci sta, e a uno dei commenti decide di rispondere per le rime.

La replica di Chiara, come si legge, è calma, ma allo stesso tempo decisa, e mette subito a tacere le critiche, dimostrando ancora una volta il carattere forte e sicuro della bella influencer.