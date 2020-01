Cosa sappiamo su Giacomo Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo: età, dove è nato e quanto è alto l’attore comico.

Giacomo Poretti è uno dei volti storici del trio comico di Aldo Giovanni e Giacomo. Interpreta a teatro l’amico un po’ ipocondriaco, attento alle regole e che non vuole mai esagerare e la sua comicità riesce a infiammare tutte le platee. Ma chi è veramente Giacomo Poretti? Cosa sappiamo della sua vita privata, della sua altezza, dove è nato, sua moglie…insomma quali sono le curiosità del comico?

Dove è nato e quanti anni ha Giacomo Poretti

Come prima cosa Giacomo Poretti è nato il 26 aprile del 1956 a Villa Cortese, in Lombardia ed è quindi anche lui un milanese DOC. La sua passione per il teatro lo muove fin da giovanissimo e ha iniziato a recitare a otto anni anche se per mantenersi ha dovuto fare molti altri lavori come l’infermiere e il metalmeccanico.

Chi è la moglie di Giacomo Poretti e la storia d’amore finita con Marina Massironi

Per quanto riguarda l’amore, Giacomo Poretti è sempre stato legato con Marina Massironi, comica che spesso ha preso parte agli spettacoli del trio milanese Aldo Giovanni e Giacomo. I due si sono anche sposati. Quando la loro storia è finita Poretti ha sofferto molto, anche se i due hanno continuato a lavorare insieme e la delusione sentimentale è stata elaborata lontana dal palcoscenico. Per anni non abbiamo avuto notizie della sua vita privata amorosa. Oggi però sappiamo che si è legato a Daniela Cristofori.

Chi è Daniela Cristofori: la moglie di Giacomo

Daniela Cristofori, moglie attuale di Giacomo Poretti di Aldo Giovanni e Giacomo è legata al mondo del teatro. Si è diplomata alla Paolo Grassi di Milano e poi si è laureata anche in psicologia alla Cattolica di Milano specializzandosi poi in psicoterapia. Oggi porta avanti la professione a Milano, ma non sono mancate le sue partecipazioni nei film di Aldo Giovanni e Giacomo come in Chiedimi se sono felice (2000) e Tu la conosci Claudia? (2004). Dalla loro storia d’amore è nato anche un figlio, Emanuele e i tre oggi formano una famiglia molto felice.

Quanto è alto Giacomo Poretti

L’altezza di Giacomo Poretti è sempre stata al centro di numerose gag del trio comico milanese che si è spesso preso gioco dei difetti di ognuno. Ma quanto è alto Giacomo? Da quello che sappiamo Poretti è alto 1.58, molto più basso sia di Giovanni, 1.65 che di Aldo Baglio alto 1,75.