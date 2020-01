Claudia Ruggeri ‘da censura’: scollatura in primo piano, fan impazziti dopo l’ultimo scatto della showgirl di Avanti un altro.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma tutti la conosciamo come la meravigliosa Miss Claudia di Avanti Un Altro. E proprio ieri è tornata in tv, con la nuova scoppiettante edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nello show, Claudia è la ‘regina’ del Minimondo, formato da personaggi esilaranti. E giorno dopo giorno, la showgirl romana lascia tutti senza fiato con gli outfit che sfoggia durante le puntate. Ma non è solo sul piccolo schermo che Claudia si lascia ammirare: la showgirl è molto attiva anche sui social, dove ama postare foto e video delle sue giornate. In particolare su Instagram, il social network più ‘frequentato’ dai vip. È proprio lì che, qualche ora fa, la Ruggeri ha pubblicato un selfie che non poteva passare inosservato. In primo piano, la sua notevole scollatura: boom di likes e commenti per il post che ha infiammato Instagram. Diamo un’occhiata.

Claudia Ruggeri, scollatura ‘esplosiva’ in primo piano: Instagram in tilt

Claudia Ruggeri, in arte Miss Claudia, è una delle protagonista assolute anche di questa nuova edizione di Avanti un altro, partita ieri 7 gennaio. Un’edizione partita col botto: ascolti record, sin dalla primissima puntata. E la bellissima showgirl romana conquista tutti con la sua solarità, simpatia, ma soprattutto la sua innegabile bellezza. Una bellezza che Claudia non mette in mostra solo durante le puntate del quiz di Canale 5. È anche sui social che si può ammirare la Ruggeri in tutto il suo splendore. Sono tanti i selfie che la bella Claudia condivide con i suoi followers, alcuni del quali alzano decisamente la ‘temperatura’ sui social. Come quello apparso sul suo profilo qualche ora fa: nello scatto in questione, Claudia mette in mostra la sua notevole scollatura. I fan sono letteralmente impazziti. Una pioggia di commenti ha invaso il post. Curiosi di vedere la foto che ha ‘infuocato’ il web? Ve la mostriamo subito:

Sorride Miss Claudia, felice per la puntata di oggi di Avanti un altro. ‘Tutti i giorni risate assicurate’, scrive la bella showgirl. Ma gli occhi di tutti non sono caduti sulla frase…Il generoso decolleté della Ruggeri ha ipnotizzato i fan: pioggia di complimenti per Miss Claudia, che si conferma una delle donne più belle della nostra tv.