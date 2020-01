Karina CAscella e Max Colombo, il bacio su Instagram è ‘da censura’: fan impazziti per lo scatto ‘bollente’ dell’opinionista con il suo compagno.

Karina Cascella è una delle opinioniste più famose della tv. Sempre presente nei programmi di Barbara D’Urso, la bella napoletana è una donna senza peli sulla lingua, che dice sempre quello che pensa, anche a costo di arrivare alla lite, com’è successo in diverse occasioni ultimamente, una fra tutte lo scontro con Pupo a ‘Live – Non è la D’Urso’. Oltre a essere forte e schietta, Karina è anche bellissima e speso e volentieri infiamma Instagram con i suoi scatti mozzafiato, che mettono ben in evidenza le sue forme esplosive e il suo fisico da urlo. Fidanzata con l’imprenditore Max Colombo, presto i due si sposeranno, anche se sulla data c’è ancora grande riserbo da parte dell’opinionista, che proprio pochi giorni fa ha parlato delle sue future nozze su Instagram. Sempre molto attiva sui social, Karina mostra praticamente tutto della sua vita privata, anche i momenti più ‘intimi’ con Max, come ha fatto con l’ultima foto condivisa sul suo profilo, in cui i due si baciano appassionatamente: lo scatto è ‘da censura’, scopriamolo insieme!

Karina Cascella e Max, scatta la passione su Instagram: bacio ‘da censura’, fan in delirio

Karina Cascella e Max Colombo si sono lasciati travolgere dalla passione nell’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram dell’opinionista. I due sono sempre più innamorati e felici e non ne fanno mistero anche sui social, dove spesso pubblicano foto e video insieme. In quest’ultimo post condiviso da Karina, sono stesi su un lettino da spiaggia. Max è a torso nudo, la Cascella probabilmente in bikini. Non è chiaro il loro outfit, perché in primo piano, nello scatto, ci sono i loro volti. I due si scambiano un bacio appassionato, facendo toccare le loro lingue. Più che un bacio, è chiaramente un gioco ‘piccante’, e lo si capisce anche dalle espressioni divertite di entrambi. Il ‘giochino’, però, è bastato a far volare la fantasia dei tantissimi fan della coppia, rimasti a dir poco senza parole davanti a uno scatto tanto ‘bollente’. Giudicate voi stessi!

Tantissimi sono stati infatti i commenti e i like a questa scena d’amore. Tutti si sono complimentati con la coppia, perché dall’immagine traspare tutta la loro complicità e la passione che li lega, anche se non sono mancati commenti più critici, da parte di qualcuno che ha giudicato il loro comportamento troppo ‘adolescenziale’. Incurante delle critiche, però Karina va avanti per la sua strada, sempre più innamorata e felice accanto al suo Max.