Grande Fratello Vip, Signorini: “Wanda Nara ha detto ‘buon ano’ proprio a me”; ecco cosa ha rivelato il conduttore sull’opinionista.

Manca pochissimo all’inizio del Grande Fratello Vip. Un’edizione attesissima, la quarta, in cui alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, per la prima volta in questo ruolo. Si partirà da mercoledì 8 gennaio con tantissime novità. La prima, riguarda proprio la prima puntata del reality più spiato della tv. Una puntata divisa in due: proprio così, perché due gruppi di concorrenti entreranno nella Casa in due giorni diversi. Sarà venerdì 10 gennaio il secondo giorno in cui andrà in onda il Grande Fratello Vip. Ad accompagnare Signorini in questa avventura, un’esclusiva coppia di opinionisti: Wanda Nara e Pupo. Durante la conferenza stampa di oggi a Cinecittà, il conduttore ha spiegato il motivo della scelta dei due opinionisti. E proprio a proposito della bellissima argentina, Alfonso ha rivelato un aneddoto molto divertente.

“Vi dico solo che nelle feste ho visto Wanda e mi ha detto ‘buon ano’, a me! Ha una comicità spontanea”. È così che Alfonso Signorini ha parlato di Wanda Nara, una dei due opinionisti d’eccezione della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore, in occasione della conferenza stampa, ha rivelato alcuni retroscena sulla scelta del cast della nuova edizione Vip del re dei reality: “Abbiamo dato molta cura alla scelta del cast, volevo che facesse la differenza. E credo ci siamo riusciti soprattutto per le personalità. Sono partiti da due volti che fossero ‘fuori dal giro’. Così ho pensato a Pupo perché l’avevo visto come inviato a La Fattoria e mi aveva sedotto, lui sarà il mio argine, farà lui le domande che vorrò”. Una scelta quella di Signorini ben precisa: voglia di novità. E il conduttore sembra molto soddisfatto anche per la presenza della Nara, che definisce di una ‘comicità involontaria’: “Wanda è una donna che mi incuriosisce: vince nel mondo degli uomini ed ha una marcia in più. Merita rispetto e stima. È di una comicità involontaria.”

Un’esperienza, questa di Signorini, del tutto inedita. Il direttore di Chi, infatti, è da anni nel cast del reality, ma mai nel ruolo di presentatore: “Sarò un conduttore sui generis, dato che non faccio questo di mestiere. Qui mi sento a casa, è il mio nono anno.