Karina Cascella, la rivelazione fa sognare i fan: ecco quando sposerà Max

Karina Cascella, rivelazione sul matrimonio con il compagno Max Colombo: ecco quando si farà, le parole dell’influencer fanno sognare i fan.

Karina Cascella è super seguita sui social, dove pubblica praticamente tutto della sua vita quotidiana. L’influencer, nonché opinionista di punta dei programmi di Barbara D’Urso, conta ben 1 milione di followers su Instagram, e li fa impazzire spesso e volentieri con foto e video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato e le sue curve esplosive. Ma non è tutto. Karina ha un carattere molto forte e schietto e utilizza i social anche per parlare di vari argomenti, o per raccontare la sua vita, a volte anche i retroscena più difficili e dolorosi. Insomma, la Cascella è sempre attiva su Instagram e ‘dialoga’ moltissimo con i suoi fan. Proprio durante una sessione di domande e risposte si è lasciata andare a una rivelazione riguardo al matrimonio con Max Colombo: ecco cosa ha detto Karina in merito alla data delle nozze.

Karina Cascella e il matrimonio con Max Colombo: la rivelazione fa sognare i fan

Karina Cascella è sempre attivissima sui social e li usa per farsi conoscere a 360 gradi dai suoi tantissimi fan, rispondendo spesso e volentieri alle loro curiosità, sempre senza filtri né peli sulla lingua. Poco fa l’influencer ha aperto una sessione di domande e risposte, dicendo di essere disposta a rispondere anche a quelle più ‘scomode’. Tra i vari quesiti che sono arrivati, ce n’è stato uno in merito al matrimonio con il suo compagno Max Colombo.

Un utente le ha chiesto, infatti, se le nozze fossero ancora in programma, visto che è un po’ di tempo che Karina non parla più di questo argomento, praticamente da quando ha dato la notizia ai suoi fan. La risposta è stata una vera e propria rivelazione. A quanto pare, infatti, le nozze con Max sono assolutamente confermate, ma Karina annuncia che non ne parlerà fino alla fine: “Saprete tutto un mese prima”, scrive. Le sue parole hanno fatto sognare i fan, che già immaginano di ricevere la notizia da un momento all’altro.

Il Capodanno di Karina e Max: la confessione ‘piccante’

In attesa delle nozze tra Karina Cascella e MAx Colombo, i fan continuano a seguirli su Instagram, dove spesso i due si mostrano felici e più innamorati che mai. Nei giorni di Capodanno, ad esempio, sono stati in famiglia, e Karina su Instagram si è lasciata andare a una rivelazione ‘piccante’, confessando di aver trascorso praticamente tutto il primo giorno dell’anno a letto con il suo compagno. Insomma, i due formano una coppia davvero d’oro e i loro siparietti di coppia fanno impazzire i fan.