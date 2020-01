Grande Fratello Vip: svelati i nomi di tre concorrenti che non volevano assolutamente partecipare alla quarta edizione del reality più spiato della tv.

Manca un solo giorno all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip. la versione del reality più spiato della tv dedicata ai personaggi famosi. A condurre il programma sarà Alfonso Signorini, che, in occasione della conferenza stampa dedicata al reality tenutasi questa mattina a Cinecittà, ha rivelato alcuni retroscena inediti. Prima sulla coppia di opinionisti, formata da Pupo e Wanda Nara. Poi su alcuni concorrenti che entreranno nella Casa più famosa della tv. Tre di loro, nello specifico, inizialmente non avevano alcuna intenzione di partecipare al programma. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco le parole del conduttore.

Grande Fratello Vip, tre concorrenti non volevano partecipare al reality di Canale 5

“Rita Rusic e Adriana Volpe non volevano partecipare. Erano molto prevenute”, ha raccontato Alfonso Signorini durante la conferenza di oggi sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti non sembravano molto entusiaste, inizialmente, di entrare nella Casa più spiata della tv. Ma non sono state le sole. Ecco cosa ha rivelato Signorini su un’altra attesissima concorrente del Gf Vip 4: : “Barbara Alberti è stata voluta fortemente da noi. Era piena di diffidenza, ma si é dimostrata con grande voglia di avventura. Si troverà a confronto con delle realtà non facili.” Anche Barbara Alberti, inizialmente, non sembrava molto convinta. Ma tutte e tre, alla fine, hanno deciso di mettersi in gioco. Un cast davvero ricco, quest’anno, in cui spicca il nome di Pago, amatissimo dal pubblico dopo Temptation Island Vip. L’ex fidanzato di Serena Enardu non vede l’ora di vivere questa nuova avventura in tv: “Dal grande fratello rinasco, ne ho veramente bisogno”, ha dichiarato il cantante.