Wanda Nara, la rivelazione inaspettata su Mauro Icardi: “Dopo le partite, guarda il Grande Fratello”; ecco cosa ha raccontato la nuova opinionista del GF Vip.

Manca davvero poco all’inizio di una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il realty partirà domani, 8 gennaio, ma ‘continuerà’ venerdì 10. Proprio così, ci sarà una prima puntata doppia: un modo per permettere a tutti i concorrenti di presentarsi in modo dettagliato, mettendo da subito in mostra le loro personalità. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità. A parte dal conduttore, Alfonso Signorini, per la prima volta nelle vesti di presentatore. Sono anni, infatti, che Signorini è nel cast del Grande Fratello, ma come opinionista. Un ruolo, quest’ultimo, che quest’anno è affidato alla coppia inedita formata da Pupo e Wanda Nara. E proprio la bella argentina, durante la conferenza stampa di oggi in diretta dalla Casa, ha rivelato alcuni retroscena sul Grande Fratello. C’entra suo marito Mauro Icardi! Scopriamo cosa ha raccontato.

Wanda Nara, la rivelazione inaspettata su Mauro Icardi: “È un fan del Grande Fratello”

Wanda Nara non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura come opinionista al Grande Fratello Vip. Un’esperienza del tutto nuova per la bella argentina, che è si stata opinionista in tv, ma solo per un programma di calcio. Ecco le sue parole durante la conferenza stampa: “Seguo da sempre il Grande Fratello. Sono felicissima della chiamata di Alfonso, non poteva lasciarmi scappare questa proposta e non accettarla. A Tiki Taka non esce la mía personalità, al Gf mi conosceranno meglio.“ È così che la regina delle wags parla della sua imminente avventura al Gf Vip. E a proposito del suo adorato marito Mauro Icardi, Wanda rivela qualcosa di inaspettato: “Mauro é un fan del Gf, mi aspetto che mi dia qualche consiglio che io non riesco a vedere. Credo che mi seguirà. Tutti i calciatori vedono il Grande Fratello. Anche quelli che dicono di non vederlo. Mio marito quando torna dalla partita non riesce a dormire e guarda il Grande Fratello in diretta”. Lo avreste mai detto?